MADARIAGA: Investigan el faltante de un animal en un campo cercano a Laguna La Salada Grande

MADARIAGA





Un productor rural denunció un hecho de robo de ganado ocurrido en un establecimiento ubicado en la zona de Tío Domingo, camino a Laguna La Salada Grande, donde autores ignorados faenaron una vaca y dañaron el alambrado para ingresar al predio.





Según surge de la denuncia, el hecho fue descubierto aL recorrer el establecimiento "El Eucaliptus", ubicado a unos tres kilómetros del cruce conocido como Los Tres Cruces, camino a Manantiales.





Al llegar a uno de los sectores del campo observaron varios animales sueltos sobre el camino. Al inspeccionar el lugar comprobaron que los seis hilos del alambrado habían sido cortados con una tijera, encontrándose el cerco caído.





Durante la inspección no se hallaron restos del animal ni indicios que permitieran establecer si fue faenado o arrastrado dentro del establecimiento.