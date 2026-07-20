Robert De Niro, a sus 82 años: “Tendrás tiempo para descansar cuando estés muerto, no se trata de exigencia extrema”

A los 82 años , Robert De Niro es un ejemplo de vitalidad y constancia. El actor, conocido por su extensa carrera en el cine, volvió a poner el foco en su estilo de vida: lejos de fórmulas mágicas o dietas estrictas, apuesta por la simplicidad y la disciplina diaria .

Según contó el propio De Niro, su día arranca temprano, entre las cinco y las seis de la mañana, un hábito que arrastra desde sus años de rodaje. El desayuno es siempre igual: café negro, jugo de naranja exprimido, huevos cocidos o revueltos y pan integral o bagel . Esa regularidad es parte de su secreto para mantenerse en forma.

El actor entrena entre tres y seis veces por semana junto a su entrenador, James Brady . Alterna ejercicios cardiovasculares para la resistencia y rutinas de fuerza adaptadas a su edad, al priorizar la continuidad y la adaptación antes que la intensidad extrema.

En una charla con BBC Radio , De Niro resumió su filosofía: “ No se trata de exigencia extrema, sino de no abandonar nunca la rutina ”. Incluso en medio de rodajes exigentes o viajes, procura no saltarse el entrenamiento y cumplir con sus sesiones.

La postura de De Niro se viralizó a partir de un discurso en la Universidad de Nueva York , donde fue contundente: “Tendrás tiempo para descansar cuando estés muerto” . Para muchos, esa frase sintetiza su credo: trabajo constante, pocas concesiones y la convicción de que la acción es clave para mantenerse joven.

Especialistas en hábitos saludables destacan que su ejemplo es replicable: mantener horarios fijos, un desayuno nutritivo y actividad física regular. Además, subrayan la importancia de diferenciar descanso de pasividad y de sostener proyectos que mantengan la mente activa.

El mensaje de De Niro es claro: la clave está en la continuidad y la disciplina , no en soluciones milagrosas. Adaptar estos hábitos a la vida cotidiana puede mejorar la energía y la salud, y su rutina es un recordatorio de la fuerza del trabajo sostenido día a día.

Fuente: TN