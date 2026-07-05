Imputaron a cinco detenidos por el brutal crimen de una jubilada en Tucumán: los acusan de haber actuado con “ensañamiento”

“Qué impotencia la forma tan cruel en la que te arrebataron la vida” . El mensaje de despedida que una amiga de Marta Azucena Migliorini publicó en las redes sociales resume el impacto que provocó el brutal crimen de la jubilada de 66 años, asesinada durante un violento asalto en su casa del barrio Banda del Río Salí, Tucumán.

A pocas horas del homicidio, la investigación ya derivó en la imputación de cinco sospechosos, acusados de un delito que prevé prisión perpetua. Para la Fiscalía, la víctima fue sometida a un “sufrimiento innecesario y desproporcionado” antes de ser asesinada para asegurar el robo y garantizar la impunidad de los atacantes.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este sábado y se extendió durante siete horas. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale , y en esta instancia fue representada por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández .

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal imputó a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y a un adolescente de 17 años el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa , en calidad de presuntos coautores.

Tras exponer las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por cinco meses para los cuatro imputados mayores de edad y la disposición provisoria del adolescente en el Instituto “Cura Brochero”, ubicado en el complejo de Benjamín Paz, por el mismo plazo.

La jueza rechazó los planteos formulados por las defensas, convalidó la formulación de cargos y aceptó el pedido fiscal. En consecuencia, ordenó el inmediato traslado de los acusados a las unidades penitenciarias correspondientes.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, entre el 2 y el 3 de julio los cinco imputados, junto con otras personas que aún no fueron identificadas, llegaron hasta la vivienda de Migliorini con el objetivo de robarle.

Una vez dentro de la casa, siempre de acuerdo con la acusación, redujeron a la mujer atándole los tobillos con una correa mientras le comprimían el cuello utilizando cables , un prolongador eléctrico y un cinturón.

Para los investigadores, el grupo decidió matarla con el propósito de asegurar el robo y evitar que pudiera reconocer a sus agresores. En ese contexto, la víctima fue sometida a un “sufrimiento innecesario y desproporcionado” , fundamento con el que la Fiscalía sostuvo el agravante de ensañamiento.

La acusación afirma que Migliorini sufrió un traumatismo de cráneo , múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera , lesiones que le fueron provocadas cuando aún permanecía con vida.

Tras el ataque, los agresores escaparon llevándose distintos bienes de la vivienda, cuya cantidad todavía es determinada por los investigadores. Entre los objetos sustraídos figura la llave de un Volkswagen Polo Track perteneciente a la víctima .

El asesinato fue descubierto durante la tarde del viernes, cuando el sobrino de la mujer llegó al domicilio y se encontró con una impactante escena: su tía estaba sin vida, ensangrentada y con heridas de arma blanca . Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba múltiples hematomas, lesiones punzocortantes y estaba atado.

A partir de las tareas realizadas por la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal, los investigadores lograron identificar rápidamente a los presuntos responsables y concretaron una serie de allanamientos que finalmente derivaron en la detención de los cinco sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Con la audiencia de este sábado quedó formalizada la acusación en su contra y comenzó una nueva etapa de la investigación, en la que la Fiscalía buscará reunir más pruebas para determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los imputados e identificar a las personas que, según sostiene la teoría del caso, también habrían intervenido en el hecho y permanecen prófugas.

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos y vecinos despidieron a Migliorini con mensajes en las redes sociales. Una de ellos fue Ana Serrizuela de Galero , quien recordó el vínculo que las unía y reclamó justicia por el crimen.

“Hoy es un día muy triste. Me parte el alma de dolor e impotencia, querida amiga Marta Migliorini, por la forma tan cruel en que te arrebataron la vida . Fuiste una excelente persona, de buen corazón, servicial y justa. Eso te caracterizaba siempre. No puedo creer todavía que ya no estés . Solo pedimos justicia por lo que te hicieron. Todos los que te conocimos lloramos tu partida”, escribió.

También la comunidad de la Capilla Santísima Trinidad expresó sus condolencias a la familia y a los vecinos del barrio Aeropuerto. “Elevamos nuestras oraciones para que el Señor le conceda el descanso eterno y haga brillar para ella la luz que no tiene fin”, señalaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Fuente: Infobae