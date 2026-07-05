Frotar una bola de papel aluminio sobre la canilla del baño: por qué lo recomiendan

En el mundo de los trucos caseros, el papel aluminio es una de los productos más usados en casa. Entre todos ellos, existe uno que llama la atención por su simpleza y efectividad: frotar una bola de papel aluminio sobre la canilla del baño .

Aunque suene extraño, las canillas pierden su brillo con el paso del tiempo . Además, acumulan sarro, restos de jabón y manchas de agua que dañan el metal.

El papel aluminio ayuda a eliminar marcas superficiales y a recuperar el aspecto brillante del metal sin necesidad de utilizar limpiadores abrasivos.

La clave está en el aluminio, que es un metal más blando que el cromo o el acero inoxidable con los que suelen fabricarse las canillas. Cuando se lo desliza suavemente por la superficie, puede desprender residuos adheridos y pulirla sin rayarla , siempre y cuando se haga con cuidado.

Este efecto limpiador funciona porque:

Además, al usar solamente agua y papel aluminio, se evita el uso frecuente de productos químicos que pueden deteriorar algunos acabados.

Aunque el truco suele ser útil para las canillas, se recomienda no aplicarlo en todas las canillas . Los especialistas consideran que debe evitarse en:

Con estos hábitos y el truco del papel aluminio, es posible mantener las canillas limpias, brillantes y en buen estado durante mucho más tiempo.

Fuente: TN