Hinchas de la Scaloneta: Matt Damon y su esposa argentina fueron captados en la tribuna en la final del Mundial

La final del Mundial entre Argentina y España en Nueva York convocó fans de todo el mundo y las celebrities no quisieron perderse el partido más importante del año. Una de las figuras que dijo presente en el estadio fue Matt Damon junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso , que fueron captados por la transmisión oficial alentando por la Scaloneta.

El actor de Hollywood y su pareja estaban muy relajados disfrutando del partido en el calor estadounidense . El protagonista de la saga Bourne vestía una chomba azul oscuro, un jean y gafas de sol , mientras que su mujer estaba vestida como una verdadera hincha de la selección: camiseta de Argentina y piluso celeste a tono junto con un pantalón blanco.

Hace poco, Matt contó en una entrevista con Seth Meyers cómo se vive la pasión por la selección que dirige Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que su mujer es salteña. “Tu esposa es argentina ¿viste el partido [de la Argentina e Inglaterra]?“, indagó el conductor. ”Sí“, respondió tajantemente, como si no hubiera tenido opción, pero sin tono de descontento, todo lo contrario.

“¿Ella estaba eufórica?”, continuó indagando Meyers. “Sí-respondió Damon-. Incluso le dimos un gran susto a nuestros perros, que no entendían lo que estaba ocurriendo. Fue todo muy ruidoso”.

“Ni siquiera te acercas a Messi en tu casa” , lo interpeló el conductor refiriéndose a la importancia que representa el 10 argentino. “No, pero creo que eso es lo que le sucede a cualquiera”, respondió el actor, con humor. Y Meyers puso el remate: “Mi esposa no es argentina y creo que ni siquiera le llego a los talones a Messi” .

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Fuente: La Nación