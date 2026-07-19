La arenga de Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo ante España: “A jugarla”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi , encabezó una arenga en el túnel antes de salir a disputar el segundo tiempo frente a España. Mientras el plantel esperaba el momento de regresar al campo de juego, el astro rosarino alentó a sus compañeros con un breve mensaje: “¡Vamos a jugarla, vamos a jugarla! ¡Dale!” .

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el resto del equipo.

“VAMOS A JUGARLA” La arenga de Leo Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo contra España. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3EcD47I6cQ

El mensaje del capitán buscó revitalizar a un equipo que, hasta ese momento, no había logrado imponer condiciones . Tras algunos intentos de adelantar sus líneas, el encuentro se había instalado en la mitad de la cancha, un terreno en el que España consiguió manejar con mayor claridad la posesión.

Durante la primera etapa hubo escasas situaciones de peligro. Emiliano “Dibu” Martínez sostuvo a la Argentina con intervenciones ante remates de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal , mientras que, después de la pausa de hidratación, el conjunto de Lionel Scaloni retrocedió algunos metros. Messi quedó aislado en ataque y Julián Álvarez realizó un gran desgaste en la presión frente a una defensa española que se mostró firme y ordenada.

La mala noticia para la Albiceleste llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego por una lesión y fue reemplazado por Nicolás Otamendi .

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Fuente: La Nación