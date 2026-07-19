Hay 8 tipos de empleados tóxicos que son un problema para las empresas: no son sólo los haraganes y los conflictivos

Las empresas dependen de sus empleados para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, no todos los problemas se originan por falta de conocimientos o experiencia. Algunas actitudes y rasgos de personalidad afectan el rendimiento colectivo, deterioran el clima laboral y dificultan el funcionamiento de los equipos.

Cada persona aporta una forma distinta de trabajar, relacionarse y afrontar los desafíos cotidianos. Esa diversidad suele enriquecer a las organizaciones, pero también puede convertirse en un obstáculo cuando ciertos comportamientos generan conflictos, retrasan proyectos o perjudican la colaboración entre compañeros.

Detectar estos perfiles a tiempo permite actuar antes de que el problema se extienda. La intervención temprana, la comunicación abierta y el acompañamiento adecuado ayudan a corregir muchas conductas antes de que tengan consecuencias mayores .

Los especialistas identifican ocho perfiles que suelen generar dificultades dentro de las organizaciones. El primero es el empleado problemático , cuya forma de trabajar es desorganizada, poco confiable e incompetente. Sus errores obligan a otros integrantes del equipo a dedicar tiempo a resolver situaciones que no les corresponden, lo que provoca pérdida de productividad y frustración.

Otro perfil frecuente es el empleado haragán , que evita asumir responsabilidades pese a contar con las herramientas necesarias para cumplirlas. Retrasa tareas, trabaja por debajo de sus posibilidades y eso sobrecarga a sus compañeros.

En el extremo opuesto aparece el mártir , que intenta hacerlo todo, incluso funciones que no le corresponden o para las que no está preparado. Esa actitud puede generar errores, duplicar esfuerzos y desequilibrar la distribución del trabajo.

También existe el perfil del social , una persona que conversa constantemente, interrumpe el ritmo de trabajo y desvía la atención del equipo. A esto se suma el perturbador , considerado uno de los perfiles más dañinos, ya que crea conflictos, fomenta enfrentamientos y contribuye a un ambiente laboral hostil que afecta la motivación de todos.

Entre los perfiles conflictivos también figura el renegado , que ignora procedimientos, protocolos y normas internas porque cree que su método siempre es mejor. Sus decisiones improvisadas pueden perjudicar tanto a la empresa como a clientes y compañeros.

El hundido , por su parte, se caracteriza por una autoestima muy baja, desconfía de sus capacidades y suele desanimarse con facilidad, lo que repercute en su desempeño diario.

Finalmente aparece el mal líder , considerado uno de los perfiles con mayor impacto negativo. Además de no reconocer los logros de su equipo, se apropia de los méritos ajenos, evita delegar responsabilidades y utiliza a sus colaboradores únicamente para alcanzar objetivos personales.

Frente a cualquiera de estos comportamientos, las empresas pueden intervenir mediante capacitación, gestión emocional, resolución temprana de conflictos y canales de comunicación abiertos.

Mantener la productividad no depende únicamente de las capacidades técnicas, sino también de los hábitos diarios y del entorno laboral. Organizar las tareas según prioridades , establecer objetivos claros y respetar los tiempos asignados a cada actividad ayuda a evitar retrasos y mejora el rendimiento individual y colectivo.

También es importante reducir las interrupciones innecesarias . Limitar conversaciones que desvíen la atención, controlar el uso del celular y reservar momentos específicos para responder mensajes o mails favorece una mayor concentración. Del mismo modo, una comunicación clara con el resto del equipo evita malentendidos y reduce la necesidad de rehacer tareas.

Otro aspecto clave consiste en reconocer las propias limitaciones y pedir ayuda cuando sea necesario, en lugar de asumir responsabilidades imposibles de cumplir. Trabajar en equipo, respetar los protocolos establecidos y mantener una actitud abierta al aprendizaje contribuye a fortalecer el clima laboral.

Fuente: TN