Cómo funciona el transporte en el AMBA durante la final del Mundial

La Argentina enfrenta a España en la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio . El partido, que comenzó a las 16 , paraliza al país y tiene impacto en el transporte público . Varias empresas de colectivos del AMBA anunciaron cambios en las frecuencias de sus servicios antes, durante y después del encuentro.

El director de la empresa Grupo DOTA -que nuclea a 180 líneas de colectivo-, Marcelo Pasciuto , aseguró a TN que las unidades que pertenecen a la firma circularán con un cronograma de domingo hasta las 16 .

Pasciuto explicó que la decisión es “por la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros” . Además, advirtió que una vez finalizado el partido “la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y los festejos de los hinchas”.

Según relató el titular de DOTA, luego de la victoria en la semifinal contra Inglaterra, varias unidades sufrieron daños . “Hubo colectivos con vidrios, espejos rotos y daños en los equipos de aire acondicionado, porque muchas personas se subieron a los techos para celebrar”, subrayó.

De este modo, las líneas que dejarían de circular después de las 16 horas serían: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236) , 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), en tanto, señalaron que podría haber modificaciones en la frecuencia debido a la menor circulación de pasajeros en las calles.

Además, aclararon que algunas empresas podrían aplicar estos cambios antes del inicio del partido, ya que dependerá de cada compañía y de sus delegados .

Con respecto a las líneas de trenes Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur , todos sus ramales funcionarán con su cronograma de domingo . Así lo confirmaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos a TN .

En cuanto al subte , se prevé un servicio normal durante el partido . “En caso de presentarse gran afluencia de usuarios en la red, se evaluará la situación de forma permanente y de manera conjunta con la Policía y las autoridades de la Ciudad, priorizando las condiciones de seguridad operativa”, informaron desde Emova .

Por su parte, el Gobierno junto a la administración de Jorge Macri preparan un o perativo especial de seguridad en la zona del Obelisco y la avenida 9 de Julio, ante una eventual concentración de hinchas tras la final del Mundial, que puede derivar en cortes de tránsito.

Se desplegarán en las calles de CABA unos 1000 efectivos de Policía de la Ciudad y el operativo será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) .

Cuando termine el partido, se instalarán vallas en:

Fuente: TN