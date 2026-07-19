Cómo es la campaña solidaria que busca completar el álbum de figuritas de al menos un hogar de niños de cada provincia argentina

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a España en la gran final del Mundial , millones de chicos y grandes volverán a abrir el álbum , revisar los casilleros vacíos y preguntarse si, esta vez, aparecerá esa figurita “imposible” que falta para completarlo.

En ese contexto nació la campaña “La Argentina Completa” , que invita a quienes tienen un pilón de repetidas a intercambiarlas por la figurita que necesitan y, al mismo tiempo, colaborar para que al menos un hogar o un comedor de cada una de las 24 provincias argentinas pueda completar su álbum .

La iniciativa, impulsada por la Fundación Ristreto y difundida por el empresario Michel Thibaud y el periodista Claudio Destéfano, tiene una consigna sencilla: “No tires tus figuritas repetidas” . Cada una puede convertirse en la última que le falta a un chico en cualquier rincón del país.

La dinámica es simple. Si te falta una figurita para terminar el álbum, podés comentar cuál es a través del Instagram (@mitchthibaud) y los organizadores intentarán encontrarla entre las miles de repetidas que reciben .

A cambio, solo te piden entregar tu montón de figuritas repetidas.

Luego, un equipo de voluntarios las clasifica, organiza los intercambios y arma los álbumes destinados a hogares y comedores infantiles de todo el país.

El desafío es lograr que al menos un hogar o un comedor de cada provincia argentina reciba un álbum completo .

Para conseguirlo, la campaña instaló más de 180 urnas y buzones donde cualquier persona puede acercar sus figuritas repetidas. También invita a escuelas, clubes y empresas a sumarse como puntos de recolección.

Si hay una figurita que no aparece por ningún lado, la campaña puede ayudarte.

Solo hay que comentar el número de la figurita faltante en las publicaciones oficiales de La Argentina Completa . Si está entre las repetidas que recibieron, los organizadores coordinan el intercambio.

La idea es que nadie complete su álbum solo. Mientras uno encuentra la figurita que buscaba, otro chico, en otra provincia, también puede cumplir ese sueño gracias a las repetidas que alguien decidió no tirar.

“Lo que empezó con algunas repes hoy es una red de personas convencidas de que un pequeño gesto puede regalar una sonrisa enorme” , afirmó su organizador.

Fuente: TN