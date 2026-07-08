Henry David Thoreau: “No es suficiente estar ocupado, también lo están las hormigas, la pregunta es: ¿en qué estamos ocupados?”

“ No es suficiente estar ocupado, también lo están las hormigas; la pregunta es: ¿en qué estamos ocupados? ”. Con esta frase, Henry David Thoreau dejó una de las reflexiones más vigentes sobre el uso del tiempo y la búsqueda de una vida con sentido.

El autor de Walden sostenía que la sociedad suele valorar la productividad y el movimiento constante, pero advertía que estar siempre haciendo algo no garantiza que ese esfuerzo tenga un propósito . Para él, la verdadera diferencia estaba en elegir conscientemente aquello a lo que se dedicaban la energía, el tiempo y la atención.

La comparación con las hormigas no era casual. Estos insectos trabajan de manera incansable, pero Thoreau utilizó esa imagen para cuestionar si los seres humanos, con su capacidad de reflexionar y decidir, estaban viviendo de forma consciente o simplemente seguían una rutina sin preguntarse hacia dónde los conducía .

La cita propone detenerse un instante y analizar qué lugar ocupan las obligaciones, el trabajo y los compromisos dentro de la vida cotidiana.

Según el pensamiento de Thoreau, una persona puede pasar el día completamente ocupada y, aun así, sentir que no avanzó en aquello que realmente considera importante . La diferencia no está en hacer más, sino en hacer aquello que está alineado con los propios valores.

Entre las preguntas que inspira esta reflexión se encuentran:

En una época marcada por las notificaciones constantes, las agendas repletas y la sensación de que siempre hay algo pendiente, la frase adquiere un significado especial.

Lejos de promover la inactividad, Thoreau defendía una vida deliberada, en la que cada acción tuviera un motivo claro. Consideraba que la productividad, por sí sola, no era una medida del éxito si no estaba acompañada por una reflexión sobre el rumbo elegido.

Su filosofía continúa siendo una referencia para quienes buscan un estilo de vida más consciente, con menos automatismos y mayor atención a aquello que realmente aporta valor.

Fuente: TN