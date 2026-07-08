Si escuchás sapos croar en tu casa o jardín por la noche, te explicamos qué significa y por qué es una buena señal

Al escuchar sapos croar en el jardín o cerca de la casa durante la noche, muchas personas pueden creer que se trata de una señal negativa. Sin embargo, lejos de representar un problema, este sonido indica que el entorno ofrece condiciones favorables para la vida silvestre .

Contrario a lo que muchos creen, el croar de los sapos es una forma de comunicación . En líneas generales, son los machos los que emiten este sonido para marcar presencia, responder a otros ejemplares y atraer a las hembras. Por este motivo, es más común escucharlos en noches húmedas, templadas o después de lluvias.

Los sapos no croan ni por molestia ni por amenaza , sino como parte de su comportamiento natural, especialmente durante la época reproductiva. Para producir este sonido, usan el aire que atraviesa sus cuerdas vocales y, dependiendo de la especie, pueden amplificarlo con una bolsa vocal ubicada debajo de la boca.

Suelen emitir este ruido por la noche porque ese momento les ofrece mejores condiciones para moverse y comunicarse . Al haber menos calor, más humedad y menor riesgo de deshidratación, es un horario ideal para que desarrollen su actividad. Además, el ambiente nocturno facilita la propagación del sonido y la comunicación con otros sapos.

El canto también puede intensificarse después de una lluvia . Como se generan humedad, charcos y zonas mojadas, se forma un escenario favorable para que estas especies se reproduzcan y busquen alimento.

Lejos de ser una señal negativa, la aparición de sapos es buena para el ambiente y revela aspectos positivos de la zona . Como requieren espacios con humedad, refugios naturales, vegetación y baja contaminación para vivir, su presencia indica que el lugar mantiene un equilibrio natural adecuado para distintas formas de vida.

Generalmente, los sapos buscan rincones frescos y protegidos , como macetas, pasto húmedo, hojas secas, piedras o grietas. También se acercan a zonas con insectos , ya que estos forman parte importante de su alimentación.

Como si fuera poco, tienen un rol ecológico muy importante. Al alimentarse de insectos y otros invertebrados, ayudan a controlar de manera natural la presencia de mosquitos , hormigas, polillas y otros organismos que suelen aparecer en el jardín y pueden resultar molestos.

Si el sonido es muy intenso o aparecen muchos sapos cerca de puertas o ventanas, el ruido puede volverse un problema. En vez de eliminarlos, en estos casos es recomendable revisar cuáles son las condiciones que los atraen al hogar y corregirlas.

Para mantener un equilibrio natural, es aconsejable evitar el agua estancada , retirar residuos orgánicos acumulados , controlar el largo del pasto y sellar las grietas por las que podrían entrar a la vivienda.

De esta manera, aunque a muchas personas les genera preocupación, escuchar sapos durante la noche suele ser una señal de que el ambiente está vivo , húmedo y ofrece condiciones favorables para la actividad natural de estos anfibios.

Fuente: TN