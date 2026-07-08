La Argentina cayó 20 puestos en el ranking de paz mundial, según un estudio internacional

La Argentina cayó 20 puestos en el Índice Global de Paz 2026 del Instituto de Economía y Paz (IEP, por sus siglas en inglés) , el ranking internacional que evalúa el nivel de estabilidad de 163 países, por lo que quedó en el lugar 72 .

La caída responde, según el organismo, al crecimiento de enfrentamientos durante manifestaciones públicas y al registro de " muertes derivadas de conflictos internos" , que responden principalmente al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El dato de los asesinatos en esa provincia no venía siendo incluido en los informes anteriores, pero el IEP aclaró que lo incorporó debido a que la cifra superó los umbrales metodológicos que se utilizan para clasificarlo como “conflicto interno”.

Tras la difusión del informe, el Ministerio de Seguridad cuestionó la metodología aplicada y afirmó que “el índice mide con retraso un problema que hoy está en su nivel más bajo en 25 años ”.

El puntaje general de la Argentina empeoró un 6,1%, lo que representa el mayor deterioro porcentual de América del Sur en esta edición. El principal retroceso se dio en la categoría de “conflictos en curso”, cuyo indicador cayó un 18,9%, consignó el IEP.

De acuerdo con el informe, la estadística de “muertes por conflictos internos” pasó de cero a 114 víctimas, mientras que la de conflictos internos empeoró un 10,5%.

Al ser consultado por LA NACION , el IEP explicó que el 97% de las víctimas (111 de 114) correspondió a hechos de “violencia unilateral” ejercida por bandas criminales contra civiles , mientras que las tres restantes se atribuyeron a enfrentamientos entre facciones.

Geográficamente, estas muertes estuvieron concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe: 106 de las 114 (el 93%) tuvieron lugar en el Gran Rosario . El resto se repartió entre el Gran Buenos Aires (5), San Antonio de Areco (2) y San Juan (1).

El IEP atribuyó los hechos a la organización delictiva Los Monos ( 41 muertes en 37 episodios violentos ) y a otra banda que opera en el mismo territorio, registrada bajo un código anónimo y a la espera de su identificación definitiva.

El IEP cambió la categorización de las dos bandas criminales mencionadas, por lo que esas muertes pasaron ahora a ser contabilizadas como “muertes por conflicto interno” .

Desde el instituto aclararon que este cambio no implica que la violencia narco haya surgido recientemente. Mike Koslowski , asesor senior de comunicación del IEP, explicó a LA NACION que la situación de Rosario venía siendo documentada desde hacía años, pero recién en 2025 alcanzó considero alto. Por ese motivo, en las ediciones anteriores la Argentina figuraba con cero muertes en ese indicador.

Por otra parte, el área de seguridad y protección retrocedió un 3,1%, en línea con un aumento del 71,4% en el indicador de “manifestaciones violentas”. El informe vincula esa evolución con las protestas registradas durante 2025 en el marco del programa de austeridad del Gobierno.

En ese apartado, el documento señaló que “en marzo de ese año, las movilizaciones de jubilados en Buenos Aires terminaron con cientos de heridos tras una respuesta violenta de seguridad ”.

El IEP es la ONG que utiliza el Banco Mundial y la ONU para medir el nivel de conflicto en los países.

Tras la difusión del informe, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el departamento Rosario cerró el primer semestre de 2026 con “ 40 homicidios, una caída del 70% respecto de los 150 del mismo período de 2023 ”, mientras que la provincia registró una reducción del 67% en el mismo lapso temporal debido a las tareas coordinadas en el “ Plan Bandera ”.

Los funcionarios sostuvieron que la pérdida de posiciones del país respondió a una distorsión estadística del organismo y aseguraron que “cerca del 80% de la caída argentina en el índice se explica por un solo factor: el instituto recién este año incorporó a sus mediciones la violencia narco de Rosario , que existía desde hace más de una década”.

En esa línea, calcularon que sin ese retraso el deterioro “ habría sido de apenas 1,3% en lugar de 6,1% ”, por lo que el territorio nacional habría descendido “unas 5 posiciones en lugar de 20, ubicándose alrededor del puesto 56”.

Por otra parte, desde la cartera de Seguridad contrapusieron las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal ( SNIC ), cuya tasa de homicidios dolosos se ubicó en “3,6 cada 100.000 habitantes en 2025, la más baja de la historia por segundo año consecutivo ”.

A nivel internacional, el índice mostró un deterioro del 0,7% en la paz global y marcó el duodécimo año consecutivo de retroceso.

Islandia volvió a ocupar el primer lugar por decimonoveno año consecutivo como el país más pacífico del mundo, seguida por Nueva Zelanda y Suiza. El top 10 quedó conformado del siguiente modo:

En el otro extremo del ranking, Rusia quedó como el país menos pacífico del planeta, por delante de Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel .

Además, el estudio sostiene que el deterioro global ya se muestra como una tendencia, marcando el 12º año consecutivo de declive . Los hallazgos principales bajo el fenómeno, que el IEP engloba bajo el concepto “gran fragmentación” son:

América del Sur se consolidó como la segunda región con el mayor deterioro de la paz a nivel mundial durante este año, registrando una caída promedio del 2% en su puntuación general. Este declive fue generalizado, ya que ocho de los once países analizados en el subcontinente empeoraron sus indicadores de estabilidad y seguridad.

En los extremos de la clasificación regional, Uruguay se mantiene a la cabeza en el puesto 43 global, consolidándose como el país más pacífico de la zona gracias a su destacada estabilidad social e institucional.

En contraste, Colombia se posicionó nuevamente como la nación menos pacífica del territorio sudamericano, ocupando el puesto 141, tras continuar registrando deterioros del 4,7% impulsados por el incremento de muertes internas y los choques armados entre grupos disidentes.

Por otro lado, la nota positiva del año la dio Chile , que logró la mayor mejora de la región con un avance del 0,8% , revirtiendo con éxito sus tendencias previas gracias a una notable reducción del 16,7% en su indicador de manifestaciones violentas.

Finalmente, las crisis agudas persistieron en Ecuador y Venezuela ; el primero retrocedió un 3,8% manteniendo la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica a raíz de las guerras de bandas criminales, mientras que Venezuela cayó un 3,5% en un contexto marcado por el incremento de las tensiones políticas post-electorales.

Fuente: La Nación