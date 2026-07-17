Harrison Ford, a sus 84 años: “Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que es individual en ellos”

A lo largo de su carrera, además de protagonizar múltiples películas y convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, Harrison Ford reflexionó acerca de la vida, el arte y la importancia de conservar aquello que hace única a cada persona .

Entre sus frases más reconocidas, destaca una que habla acerca de cómo alcanzar el éxito. “ Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que es individual en ellos, sin permitir que la ambición por el éxito los lleve a imitar a otros ”, aseguró el actor.

Mediante esta enseñanza, Harrison Ford explica que, para avanzar en la vida, es importante ser fiel al espíritu propio y a las convicciones que uno tiene. Por el contrario, desaconseja que, en el afán de conseguir reconocimiento, se caiga en la imitación de los demás.

La reflexión del actor toma especial sentido al observar la sociedad actual, en la que las redes sociales favorecen la comparación constante y muchas personas buscan atajos para alcanzar sus objetivos de la manera más sencilla posible.

En ese sentido, Ford también afirmó que, para alcanzar el éxito, es necesario seguir un camino propio y no intentar copiar el de los demás. “ El éxito genuino se logra cuando lo encontramos en nuestros propios términos ”, sentenció el actor.

Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Su carrera en la industria cinematográfica empezó con pequeños roles en cine y televisión y, después de varios años, alcanzó la fama a nivel mundial al interpretar a Han Solo en Star Wars .

Además de actuar en la famosa saga de ciencia ficción, Ford se convirtió en uno de los actores de mayor renombre de Hollywood por sus papeles en Indiana Jones , Blade Runner, El fugitivo y Testigo en peligro. Con más de cinco décadas en la industria, el actor protagonizó algunos de los mayores éxitos del cine y se convirtió en una figura crucial de la cultura popular.

Fuente: TN