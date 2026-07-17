La final abultó la cuenta: cuántos dólares podrían salir de la Argentina por el Mundial

En momentos en que las aerolíneas siguen sumando vuelos para atender la demanda de argentinos que buscan viajar a la final del Mundial del próximo domingo, comenzaron a surgir nuevas estimaciones sobre la cantidad de dólares que podría salir del país por este evento.

Según cálculos de la consultora Qualy, alrededor de 4500 argentinos viajarían exclusivamente para presenciar la final. La proyección se elaboró a partir de la capacidad máxima del estadio MetLife en Nueva Jersey, la información disponible sobre la oferta y los precios de las entradas, y una serie de supuestos sobre la participación de hinchas argentinos y la proporción de asistentes que ya se encontraban en Estados Unidos.

La consultora estimó un gasto promedio de US$13.000 por persona, desagregado de la siguiente manera: US$8000 por la entrada, US$1700 por el pasaje aéreo, US$2000 por alojamiento y US$1300 por otros gastos.

Con esos supuestos, el desembolso asociado a los 4500 viajeros adicionales alcanzaría los US$58 millones en concepto de turismo emisivo.

La nueva estimación amplía el cálculo que Qualy había realizado antes del inicio del torneo. En ese momento, la consultora proyectó una demanda de divisas de US$455 millones sobre la base de unos 45.500 argentinos que viajarían al Mundial, con un gasto promedio de US$10.000 por persona.

Ahora, con la clasificación de la selección argentina a la final, la consultora incorporó un flujo adicional de viajeros que no estaba contemplado en aquella estimación: hinchas que decidirían viajar exclusivamente para el partido decisivo. Bajo ese supuesto, esos 4500 pasajeros sumarían otros US$58 millones de gasto turístico emisivo, lo que elevaría la demanda potencial de divisas asociada al Mundial hasta unos US$513 millones.

La estimación original había sido elaborada a partir de la capacidad de los estadios en los partidos de la selección argentina, el calendario del torneo, el gasto promedio de los turistas internacionales y el atractivo que históricamente despierta el Mundial entre los argentinos. El informe contemplaba un gasto promedio de US$10.000 por viajero, incluyendo pasajes, alojamiento, entradas y consumo durante la estadía.

No obstante, desde Qualy aclararon que el impacto neto sobre la demanda de dólares podría ser menor. Según señalaron, una parte del gasto asociado al Mundial reemplazaría, y no necesariamente se sumaría, al presupuesto que muchas familias ya tenían previsto destinar a las vacaciones de invierno de julio. En otras palabras, una porción de las divisas utilizadas para viajar al torneo habría sido demandada de todas formas para otros viajes al exterior, lo que atenúa el efecto neto sobre la salida de dólares del país.

Mientras tanto, la presión de la demanda sigue reflejándose en el mercado aerocomercial. En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas agregó un tercer vuelo chárter entre Buenos Aires y Nueva York, luego de que los dos servicios especiales anunciados inicialmente el miércoles agotaran sus casi 500 asientos en apenas 10 minutos. A su vez, Latam amplió la capacidad de varios de sus vuelos e incorporó un servicio especial vía Santiago de Chile, mientras que las agencias de viajes advirtieron que la disponibilidad de pasajes es cada vez más limitada y que los precios continúan en alza a medida que se acerca la final.

Fuente: La Nación