¿Abren los grandes supermercados este domingo por la final de Argentina vs España por el Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España . En este marco, muchos comercios modificarán sus horarios y, entre ellos, los grandes supermercados informaron cómo será la atención al público.

Las cadenas de Carrefour , Disco y Coto anunciaron que, si bien abrirán ese día, sus horarios de cierre serán cambiados por el evento deportivo, por lo que recomendaron hacer las compras con anticipación.

La apertura de los locales será hasta las 15 del domingo. Carrefour, a su vez, remarcó que las tiendas de formato 24 horas retomará su servicio habitual a las 22 .

El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España . En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.

El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA . En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022 . En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.

En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar , instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.

El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo . La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento . En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria . Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.

Fuente: TN