Ni azúcar ni canela: el ingrediente de cocina que los expertos en jardinería usan para fortalecer las raíces de las plantas

Existen todo tipo de trucos caseros para fortalecer las plantas y ayudar a que sus raíces se desarrollen más rápido, sin necesidad de gastar dinero en productos químicos. Entre ellos, hay uno que tiene como protagonista a las lentejas .

En un video publicado en la cuenta de Instagram Miradasbiologicas, con más de 580.000 seguidores, Martín, biólogo-botánico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, FCEyN-UBA, explicó cómo hacer esta preparación con lentejas para potenciar el crecimiento de ramas o esquejes .

“El poder del agua de lentejas para enraizar está en aprovechar los brotes jóvenes en el momento correcto, cuando la semilla ya empezó a activar sus compuestos de crecimiento (hormona que queremos extraer)“, detalla la descripción de la publicación, que tiene más de 12.000 me gusta.

De acuerdo al especialista, lo primero que hay que hacer es “lavar media taza de lentejas y dejarlas en remojo durante la noche” . A la mañana siguiente, hay que colarlas para sacar el agua y ponerlas dentro de un frasco, tapado con alguna tela que permita un poco de ventilación.

“ Para el tercer cuarto día, cuando los brotes alcancen un tamaño de unos 3 centímetros, ya los podemos empezar a procesar ”, explicó. En cuanto a las proporciones, recomendó usar “dos tazas de agua” por cada “taza completa de estos brotes de lentejas” .

Asimismo, aclaró que es importante usar “agua bien fría”, dado que “ el frío ayuda a conservar mejor estas hormonas de crecimiento , que son sensibles durante la extracción”.

“Licuamos los brotes haciendo pulsos cortos, hasta que empecemos a ver que el líquido cambia de color y se pone todo blanco ”, continuó.

Además de las hormonas de crecimiento, también se liberan en el agua “almidones, azúcares y restos de las semillas” que es importante retirar , dado que pueden provocar el crecimiento de hongos y bacterias en las plantas .

Por lo tanto, recomendó usar un colador fino para sacar “los restos más gruesos”. Luego, hay que pasar el líquido a una botella y ponerla en la heladera , para que se mantenga a baja temperatura.

El experto sugirió dejarla “como mínimo durante un día para que la mayor parte del almidón que está suspendido en el agua se vaya al fondo”. Pasado ese tiempo, se debe pasar el líquido a otra botella, sin el almidón que se depositó en la base.

Esta preparación incluso se puede congelar en una hielera, para usarlo más adelante . De esa manera, puede conservarse por hasta dos meses. Caso contrario, puede mantenerse hasta cinco días en la heladera.

Este concentrado no se debe usar de manera directa en las plantas, sino que antes hay que diluirlo . En caso de que esté recién preparado, el especialista señaló que deben usarse " de una a dos cucharadas grandes en una taza de agua limpia" .

Sin embargo, la proporción cambia si se utilizan los cubitos de hielo congelados. “Un cubo de hielo por cada dos tazas de agua y esperar que se derrita” , indicó. Y agregó: “Es mejor que toda el agua llegue a temperatura ambiente antes de ponerla en las plantas ”.

Para utilizar esta preparación, basta con poner la rama o esqueje que se quiere enraizar en la taza con el agua de lentejas, que también puede usarse para regar directamente la maceta o el suelo.

Fuente: TN