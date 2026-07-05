Hallaron muerto a Gastón Montenegro en Santa Fe: su cuerpo estaba semienterrado y su familia denuncia que fue secuestrado

La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro terminó con el peor desenlace. El joven de 25 años, desaparecido desde el 26 de junio en Capitán Bermúdez, fue hallado muerto en un campo de la zona rural de Serodino , a unos 35 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

El cuerpo fue encontrado semienterrado durante un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de Bomberos Zapadores y brigadas caninas.

El hallazgo se produjo luego de que un perro entrenado marcara un sector lindero a la ruta provincial 10. Tras las tareas de excavación, los efectivos encontraron el cadáver, que posteriormente fue identificado oficialmente como el de Montenegro.

La fiscal Luisina Paponi, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, ordenó el traslado de los restos al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar la autopsia , que deberá establecer la causa y la mecánica de la muerte.

La desaparición había movilizado a familiares, amigos y vecinos durante más de una semana. Desde el primer momento, la familia sostuvo que Gastón no se había ausentado por voluntad propia y denunció que había sido secuestrado .

" A mi hermano se lo llevaron . Tenemos videos donde se ve cómo dos hombres armados lo obligan a subir a un auto. Él no se fue por sus propios medios ", había asegurado una de sus hermanas durante los días de búsqueda.

Los allegados también habían cuestionado el avance inicial de la investigación y reclamaban que la hipótesis del secuestro fuera tomada con mayor fuerza.

"Desde el primer día dijimos que algo malo había pasado. Gastón jamás hubiera desaparecido sin avisarnos", expresaron en distintas entrevistas concedidas a medios santafesinos.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, el dolor se apoderó de la familia. "Lo encontramos, pero no era el final que esperábamos. Lo único que queremos ahora es que se haga justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron", manifestaron los familiares, quienes agradecieron el acompañamiento de vecinos y voluntarios que participaron de la búsqueda.

Durante los rastrillajes, la familia había encabezado marchas y difundido el caso en redes sociales con la esperanza de encontrar al joven con vida. Incluso ofrecieron información sobre los últimos movimientos de Montenegro y aportaron datos a la Fiscalía para colaborar con la investigación.

En paralelo a la búsqueda, la Policía realizó allanamientos en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, donde fue demorado un joven de 23 años y se secuestraron teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto relacionado con el narcomenudeo, aunque hasta el momento la Fiscalía no confirmó oficialmente el móvil del crimen ni informó imputaciones por el homicidio.

Los investigadores esperan ahora los resultados de la autopsia y de las pericias sobre los teléfonos y demás elementos secuestrados para reconstruir los últimos movimientos de Gastón Montenegro. Con esas pruebas buscarán determinar cómo ocurrió el crimen, cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado y quiénes participaron del hecho. Mientras tanto, la causa continúa bajo estricta reserva judicial.

Fuente: Clarín