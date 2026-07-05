Agredieron a los jugadores del Club Bella Vista tras un partido de fútbol y acusaron a una madre del equipo rival

Luego de que el Club Bella Vista denunciara que sus jugadores de fútbol menores de edad habían sido agredidos después del partido que disputaron contra Rosario Puerto Belgrano en la localidad de Punta Alta , una mujer que fue identificada como madre de uno de los rivales fue señalada como una de las principales responsables del ataque.

De acuerdo con la información elevada por la fuerza a la Fiscalía, la mujer habría propinado un golpe de puño a uno de los jugadores de Bella Vista. Luego de que el futbolista cayera al suelo, reportaron que las agresiones continuaron. Además, la investigación policial también apuntaría a la participación de un integrante de la barra del club local, de 30 años aproximadamente.

Ante los hechos, el Club Bella Vista difundió un comunicado a modo de repudio por la violencia que sufrieron los jugadores de la categoría 2009 y sus familias. “Nuestros jugadores, todos menores de edad, y sus familias fueron víctimas de una brutal agresión por parte de padres e integrantes de la barra de Rosario Puerto Belgrano que se encontraban en el lugar ”, apuntaron.

En el texto que la institución publicó en redes sociales, manifestaron un repudio absoluto a lo sucedido y expresaron su “profunda preocupación” por el episodio, al tiempo que confirmaron que varios jugadores y familiares resultaron heridos como consecuencia de la violencia. Por este motivo, recibieron atención médica en el Hospital Eva Perón .

De acuerdo con la información obtenida por La Brújula 24 , uno de los jóvenes necesitó que le realizaran puntos de sutura en la cara. Asimismo, otro de los menores estaba bajo evaluación médica, debido a las heridas que sufrió en uno de los dedos de la mano.

“Estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables, que atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga”, señaló el comunicado difundido por Bella Vista.

Al mismo tiempo que exigieron explicaciones a los responsables, aseguraron que tomarán todas las medidas a su alcance para proteger a los chicos y evitar que hechos de esta gravedad se repitan. “Con los chicos no” , subrayaron desde el club, en una declaración que sintetiza el rechazo a cualquier tipo de violencia en el ámbito deportivo infantil.

Según el parte policial, la agresión se inició tras la culminación del partido y que la intervención evitó daños mayores. Además, indicaron que la identificación de los participantes se logró a partir de testimonios recabados en el lugar y registros fílmicos aportados por testigos.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley del Deporte . La investigación sigue su curso bajo supervisión judicial, con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada implicado y las eventuales sanciones correspondientes.

Por su parte, la Comisión Directiva del Club Rosario Puerto Belgrano expresó un fuerte rechazo a los hechos ocurridos recientemente y manifestó su solidaridad con el Club Bella Vista a través de sus redes sociales. En un comunicado oficial, la institución resaltó que los incidentes registrados no reflejaban los valores ni los principios que promueve la entidad deportiva.

“Estos actos no representan los valores ni los principios de nuestra institución. Trabajamos día a día para construir un club serio, basado en el respeto, el compromiso y la convivencia dentro y fuera de la cancha ”, subrayaron.

De la misma manera, las autoridades aseguraron que se encuentran al tanto de la situación y están implementando acciones para colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, afirmaron que se encuentran a disposición absoluta para asistir al Club Bella Vista en todo lo que requiera durante el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Infobae