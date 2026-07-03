Gritos y susto en las calles de La Matanza: le apuntaron a una mujer para robarle el auto, pero logró escapar y grabó todo en video

Una mujer que esperaba que el semáforo cambiara para seguir su marcha por la colectora de la autopista Riccheri en Villa Madero sufrió un violento intento de robo a plena luz del día, del que pudo escapar en medio de gritos de pánico y un arma que le apuntaba al medio de la cara. Toda la secuencia quedó grabada en un video escalofriante.

El hecho ocurrió el martes en pleno mediodía en el cruce de la colectora (que en esa zona a pocas cuadras de la avenida General Paz lleva el nombre de Camino de la Virgen) con la calle Blanco Encalada, un cruce que algunos vecinos han comenzado a llamar "la esquina de los robos".

Todo quedó grabado en video por la cámara del auto que manejaba la mujer que sufrió el intento de robo. En la grabación se puede ver que el vehículo avanza por la mano rápida, se acerca a la esquina, y va frenando la marcha para esperar que el semáforo habilite el tránsito.

Sobre el costado izquierdo de la avenida hay un joven en bicicleta, que mira como se acerca el auto y sale de plano. Lo que sigue en la grabación son los gritos desesperados de la mujer al volante e inmediatamente se ve al joven apareciendo delante del auto y apuntando con una pistola directamente a quien maneja.

Quizás hayan sido los bocinazos que empezaron a sonar para llamar la atención, quizás cierto estado de obnubilación. Lo cierto es que el asaltante bajó el arma, se corrió a un costado, y dejó que mujer y auto escapen del lugar indemnes. Solo, y afortunadamente, un susto sin víctimas.

Fuente: Clarín