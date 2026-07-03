Faltó 50 veces a la municipalidad de manera injustificada y lo echaron: lo descubrieron atendiendo una peluquería en el horario de trabajo

Desde el municipio de Concordia informaron que se despidió a un empleado que había sumado 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses. La decisión fue tomada luego de que dicho empleado fuera descubierto dentro del horario de trabajo atendiendo una peluquería en pleno centro de la localidad entrerriana. Insólito.

El empleado en cuestión es Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana de Concordia. También se supo que anteriormente, ocupaba un cargo de asesor de una concejal local, Claudia Villalba.

Oficialmente, informaron que se llevó a cabo una investigación interna realizada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, quienes detectaron ausencias injustificadas por parte de Gutierrez: entre el 11 de abril y el 2 de junio del año pasado . Desde entonces se le abrió un sumario administrativo.

Lo peor es que las ausencias carecían de algún certificado médico. Varias veces, los inspectores fueron hasta su domicilio, pero no lo encontraron. Hasta que lograron verlo en pleno centro: estaba trabajando en una peluquería sobre la calle Santa María de Oro. Estaba allí, en la franja horaria que debía cumplir funciones para el departamento municipal.

Con el sumario correspondiente, y las pruebas reunidas por los investigadores, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicarle la sanción de "cesantía", prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49.

Los medios entrerrianos confirmaron que el caso Gutiérrez fue la gota que rebalsó el vaso, ya que anteriormente se habían detectado casos similares.

Hace un par de semanas atrás, se inició otro sumario administrativo contra el agente del área de Cementerios, Ruben Torres, ya que registró 70 inasistencias injustificadas ; entre el 27 de junio y el 9 de octubre del año pasado.

Los informes elaborados por el sector de Recursos Humanos, concluyeron que dichas ausencias tampoco contaban con respaldo documental. Y señalaron que el trabajador municipal ya venía sufriendo descuentos en el sueldo debido a la impuntualidad y a las ausencias "sin aviso".

Por lo pronto, la investigación continúa sobre dicho empleado y se deberá determinar si corresponde aplicar una sanción que podría llegar hasta la cesantía.

Otro caso que tuvo resonancia en las últimas semanas involucró a cuatro empleados municipales, quienes fueron condenados por la Justicia por "peculado de servicios". ¿Qué significa? es un delito de corrupción en el que un funcionario público utiliza, en beneficio propio o de terceros, mano de obra, trabajos o servicios que son pagados por el Estado.

Esto ocurre, habitualmente cuando se ordena a empleados estatales a realizar tareas personales o particulares.

La causa en que la Justicia ya se expidió se originó por un viaje realizado hace casi 8 años - en agosto de 2018 -, cuando los agentes utilizaron una camioneta perteneciente al área de Discapacidad del municipio para viajar a Encarnación, Paraguay, junto a familiares y realizar compras particulares.

Con la condena judicial firme y luego de que los empleados no presentaran la renuncia, tras el acuerdo alcanzado durante el proceso penal, el Ejecutivo municipal ordenó la apertura de sumario administrativo y dispuso 45 días de suspensión sin cobro de haberes.

Fuente: Clarín