Greenspan, entre Volcker y Bernanke, al frente de la Fed

Hace unos días falleció Alan Greenspan, titular del Sistema de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, cargo en el cual sucedió a Paul Adolf Volcker, quien lo había ocupado entre 1979 y 1987, y fue sucedido por Benjamin Shalom Bernanke, quien lo ejerció entre 2006 y 2014. Volcker se inmortalizó cuando a partir de 1979 frenó de golpe la emisión monetaria, mientras que Bernanke es recordado por haber enfrentado la denominada crisis subprime . ¿Cómo recordarán los futuros historiadores el paso de Greenspan al frente del banco central de Estados Unidos?

Sobre esta cuestión, conversé con el escocés Henry Dunning Macleod (1821 - 1902) , quien estudió derecho en la universidad de Cambridge, Inglaterra. En 1854 ingresó al Royal British Bank. Según Murray Milgate y Alastair Levy, esta primera incursión por las cuestiones financieras lo estimuló a estudiar la literatura económica sobre la cuestión, encontrando sin valor los principios y mecanismos comerciales descriptos en las obras de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, por lo que se vio compelido a escribirlos por sí mismo. Probablemente haya sido el más importante economista que sufrió por ser contemporáneo de Stuart Mill, agrega Ross M. Robertson.

– Frederick August von Hayek lo caracterizó de manera muy concreta.

– Según él, la exposición del desarrollo histórico de la política del Banco de Inglaterra incluida en Teoría y práctica bancarias , que publiqué en 1855, aún hoy [1933] no ha sido superada. Hayek también apunta que fui uno de los más sobresalientes economistas autodidactas, quienes habiendo descubierto ciertos problemas ignorados por los economistas ortodoxos, creía que mi labor consistía en refundar la ciencia sobre otras bases, y que por intentarlo y fracasar, no logramos reconocimiento por nuestras contribuciones. De hecho encontré mayor estima en el exterior, particularmente en Francia.

– ¿Cuál es su visión de los acontecimientos vividos durante las tres presidencias?

– Contamos con la versión de los protagonistas. En orden cronológico de publicación, Greenspan la tituló La era de la turbulencia , y la publicó en 2007; Bernanke El coraje de actuar. Memoria de la crisis y sus consecuencias , que viera la luz en 2015; y Volcker, en colaboración con Christine Harper, Seguir haciéndolo. La búsqueda en favor de la moneda sana y el buen gobierno , publicado en 2018.

– En una monografía publicada en 1986, James Mc Gill Buchanan y Robert Dewitt Tollison analizaron la cuestión del contenido de verdad en las autobiografías. Apuntando que no es posible falsear, aunque sí exagerar; pero que esto lo saben los lectores y actúan en consecuencia.

– A la luz de la historia parecería que, como titular de la Fed, Greenspan fue un hombre de suerte.

– Así es. Porque Volcker, observando la aceleración de la tasa de inflación, y el impacto del segundo shock petrolero, concluyó que “algo” tenía que hacer para reducir y/o eliminar el aumento sistemático del nivel general de los precios, y decidió aplicar una política “monetarista”, como se conoce al hecho de frenar de manera súbita el aumento de la oferta monetaria. Logrando que su mamá fuera la mujer más citada, no solamente en Estados Unidos, sino también en buena parte del mundo.

– Bernanke, a todo esto, es un caso curioso o, si se prefiere, infrecuente.

– Me imagino a dónde va. Estudió en profundidad el impacto de la restricción monetaria y crediticia durante la crisis de la década de 1930, y luego como titular de la Fed tuvo que afrontar, precisamente, el mismo desafío. El honorable Bernanke aplicó lo que el profesor Bernanke enseñaba.

– ¿Ganó el premio Nobel por lo que hizo en la Fed?

– No, lo obtuvo por monografías que había publicado en 1981 y 1983, mostrando precisamente cómo una súbita restricción monetaria y crediticia tiene efectos reales en la economía. Lo que puede haber ocurrido es que en 2022 el Comité Nobel las rescatara, al observar cómo encaró la crisis subprime .

– Hablemos un minuto de la referida crisis.

– Típico ejemplo de cómo, en las épocas de recuperación y reactivación económicas, la insensatez reemplaza a las ideas y los criterios razonables. La historia definitiva probablemente no se escriba nunca, pero el plano académico y el operativo se alimentaron mutuamente para generar las referidas decisiones.

– En el plano académico surgió la idea de que, a través de manipulaciones, se podía eliminar el riesgo propio de los mercados financieros. La idea es simple: si con la mitad de los fondos compro acciones de una heladería, y con la otra mitad las de una fábrica de sobretodos, el riesgo de la cartera desaparece. ¡Salvo que el intendente prohíba la circulación de los camiones por las calles donde están ubicadas ambas fábricas! Lo que se denomina riesgo sistémico. Todo teorema de riesgo cero es un teorema “local”.

– No creo que los banqueros hayan leído estos trabajos.

– Probablemente no, pero implementaron sus propias insensateces. No hay que ir a la facultad para financiar una porción de la compra de un activo, para involucrar al deudor en la decisión de adquirir el activo a ser financiado. Pero en el camino de ida a lo que luego se denominó la crisis subprime , algunos bancos ofrecieron financiar 110% del valor del inmueble, es decir, la totalidad del valor de la compra, más 10% para financiar gastos y compra de muebles. ¿Cuánto sufrieron los deudores que no pudieron afrontar sus obligaciones?

– ¿Cómo puede ser que los banqueros, o sus gerentes, no advirtieran algo tan obvio?

– Porque sus ingresos dependían del otorgamiento del crédito, a través de un bono, y no del cobro por parte de la institución financiera involucrada.

– Con ojos de hoy, parece todo muy loco.

– Hyman Philip Minsky planteó una explicación del ciclo económico, basada en la variabilidad de la calidad de las decisiones por parte del sistema financiero. La prudencia que se recupera luego de una crisis se va perdiendo a medida que la realidad mejora, y volvemos a las andadas.

– ¿No es éste un poderoso argumento en favor del rol de los bancos centrales, en cuanto supervisores del sistema financiero?

– Claro que lo es, pero sabe qué: esto es mucho más fácil de decir que de implementar. Con sentido del humor, en su autobiografía Volcker dijo que, cuando era titular de la Fed, se iba a dormir cada noche pensando qué locura se les va a ocurrir ahora a los muchachos del sistema financiero, y qué podría él a la mañana siguiente hacer al respecto.

– Su evaluación final sobre Greenspan.

– Es muy difícil asignar personalmente responsabilidades cuando notable cantidad de personas tiraron del carro para el mismo lado. Quizás el tiempo pueda aclarar esto mejor que ahora.

Fuente: La Nación