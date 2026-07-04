Belgrano tuvo su desquite frente al SIC y se sacó la espina con una goleada que alimenta su ilusión

El carrusel del campeonato volvió a poner al SIC en el camino de Belgrano . Durante el lejano sábado 14 de marzo, fecha inaugural del Top 14 de la URBA , en Pinazo, el Tricolor (con su cancha suspendida) lo pasó por encima, registrando un contundente 58-18. Tan duro fue el impacto que a Belgrano le costó levantarse. Perdió en las siguientes cuatro presentaciones y recién en la quinta reaccionó frente a La Plata, en Virrey del Pino. Ahora, a principios de julio, Belgrano es otro. Recuperó la confianza, mejoró la obtención y de a poco comenzó a trepar en la tabla y a ilusionarse con pelear la clasificación a los play-off.

Pero la semana anterior, un Los Matreros lúcido para lastimar y firme para defender y aguantar en el final, lo sorprendió y le cortó el envión. ¿Otra vez las dudas? ¿Las vacilaciones? No. Belgrano no podía permitirse un nuevo bajón. Debía ponerse de pie nuevamente . Y nada menos que contra el verdugo de aquel último sábado del verano: el San Isidro Club. Era necesario cerrar del todo la herida y sumar los puntos en juego para no perderle pisada a los de arriba en la carrera hacia la semifinal. “ Usamos esa derrota para potenciarnos en este partido. Además, estábamos en deuda por la caída contra Matreros ”, reconoció, ante LA NACION , el incisivo wing, Pedro Arana .

Y Belgrano vivió una tarde inolvidable. Arrancó desconcentrado, sufrió tres tries en la arremetida del SIC y, sin desesperarse y fiel a su estilo, se sobrepuso y terminó luciéndose y celebrando un resultado tan sorpresivo como el del estreno. Le devolvió los 58 puntos y recibió 40, los últimos siete con el tiempo cumplido . Promediando el segundo tiempo, la suerte ya estaba echada (y no la levantaba ni una grúa...). Entonces, el público local, entusiasmado por la exhibición de su equipo, comenzó a expresar el sueño de todos para una temporada de inicio torcido: “ Hoy hay que ganar… y ser primeros… ”. Juan Landó , una de las figuras del encuentro en su rol de apertura, admitió: “ Sí, nos sacamos un poco esa espina porque ellos en ese partido nos pasaron por arriba , como se dice. Igualmente, esto es partido a partido y semana a semana, todos son distintos y duros. No hay que volverse locos”.

El SIC arrancó con todo. Se plantó en el campo contrario, se impuso en el contacto y con su juego integral anotó tres tries en una ráfaga. Al minuto, Tomás Meyrelles tras quebrar la línea defensiva; a los 9, gracias a una intercepción de Agustín Sascaro en una salida de Belgrano; y sobre los 18, mediante el pilar Benjamín Chiappe , luego de una acción combinada de line y maul. Un penal anterior de Landó dejó las cosas 19-3 al filo del primer cuarto del juego. Una ventaja importante, teniendo en consideración los quilates del adversario y lo inspirado que estaba el elenco capitaneado por Santos Fernández de Oliveira , en ausencia de Mateo Albanese por lesión (se fracturó una mano en los entrenamientos). “ Empezamos cometiendo algunos errores individuales, pero después, el equipo tiró para adelante. Sacando esos primeros veinte minutos, el resto fue todo nuestro ”, analizó Pedro Arana.

Y fue todo de Belgrano. No se desesperó. Intentó hacer su juego y lo consiguió. Ese juego de presión, con la defensa en bloque y bien arriba. Y una vez recuperada la pelota, darle vuelo con precisión y velocidad. El equipo de Guillermo Tramezzani cuenta con notables intérpretes capaces de convertir en try cada avance, cada contra, nacida de pelotas recuperadas: Theo Blaksley , Juanchi Landó, Ignacio Díaz (de regreso tras su paso por Pampas), Tomás Etchepare , Nicolás Spinelli … “ Sabemos que cuando hacemos las cosas bien, prolijas, y confiamos en lo que somos, las cosas salen. Y estoy muy contento de que hayan salido conta un rival como el SIC ”, reconoció el capitán Julián Rebussone . “Cuando nos juntamos en la ronda, después del partido, les dije a mis compañeros que estaba orgulloso de formar parte de este equipo”, agregó.

El local se floreó en el segundo tiempo. Hizo tries para todos los gustos y con la participación de los quince hombres de la cancha: Mauro Rebussone (hermano de Julián) por potencia; Arana, de astuto y veloz; Spinelli, como consecuencia de un quiebre de Vaccarino; el propio 8 al cabo de una acción bien vertical; Fernández Criado , llevándose el mundo por delante; Spinelli y Blaksley en floridas jugadas colectivas; y finalmente Fossati, por escurridizo.

Gran triunfo de Belgrano ante un rival de fuste, con quien tenía una deuda pendiente. La saldó y su gente se ilusiona cada vez más. Aunque hay que ir “partido a partido”, dijo Landó. Y el próximo partido es contra Newman, otro gran desafío.

Belgrano: Nicolás Spinelli; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Juan Brescia e Ignacio Díaz; Juan Landó y Theo Blaksley; Julián Rebussone (capitán), Augusto Vaccarino y Mateo Gasparotti; Ramón Duggan y Mauro Rebussone; Eliseo Marchetti, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato.

Cambios: Primer tiempo: 6 minutos, Rodrigo Fernández Criado por Duggan. Segundo tiempo: 5 minutos, Santiago Villegas por Lusarreta; 12, Luciano Tecca por Mauro Rebussone; 19, Franco Morales por Marchetti, y 29, Justo Echeverría por Blaksley, Mateo Fossati por Arana, y Francisco Gradín por Julián Rebussone.

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Agustín López Isnardi y Francisco Gradín.

SIC: Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán y Agustín García Herdt; Agustín Sascaro y Felipe Sascaro; Santos Fernández de Oliveira (capitán), Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Francisco Calandra.

Cambios: Segundo tiempo: 14 minutos, Tomás Legarre Matera por Curuchaga y Lucas Rocha por Bottazzini; 24, Ignacio Noel por Chiappe, y 29, Tomás Longo por Fernández de Oliveira y Marcos Piccinini por Calandra.

Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.

Primer tiempo: 1 minuto, try de Meyrelles (S); 7, penal de Landó (B); 9, gol de Agustín Sascaro por try propio (S); 18, gol de Agustín Sascaro por try de Chiappe (S); 21, gol de Landó por try de Mauro Rebussone (B); 29, try de Arana (B); 36, gol de Landó por try de Spinelli (B), y 40, penal de Landó (B).

Amonestado: 37 minutos, Meyrelles (S).

Resultado parcial: Belgrano 25 vs. SIC 19.

Segundo tiempo: 1 minuto, try de Vaccarino (B); 6, gol de Landó por try de Fernández Criado (B); 14, gol de Lando por try de Spinelli (B); 19, gol de Landó por try de Blaksley (B); 29, gol de Agustín Sascaro por try de García Herdt (S); 35, try penal (S); 36, gol de Landó por try de Fossati (B), y 40, gol de Agustín Sascaro por try de García Herdt (S).

Amonestado: 14 minutos, Chiappe (S).

Resultado parcial: Belgrano 33 vs. SIC 21.

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Fuente: La Nación