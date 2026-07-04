Grave accidente en la General Paz: un auto chocó contra una estación de servicio, se prendió fuego y hay tres heridos

Tres personas resultaron heridas este sábado por la madrugada luego de que un auto se despistara, ingresara a una estación de servicio sobre la avenida General Paz, chocara contra una isla de carga y se incendiara parcialmente.

El siniestro ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de la Plata. Según las primeras informaciones, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido al volante , perdió el control del vehículo e ingresó a la estación de servicio.

En su recorrido, el auto impactó contra una isla de carga, destruyó una base de hormigón y luego embistió a un Volkswagen Gol que se encontraba detenido cargando combustible. En ese vehículo viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

Tras el impacto, el Peugeot 207 se prendió fuego de manera parcial. Como consecuencia del accidente, el conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registró un segundo choque en el acceso a la misma estación de servicio. El hecho fue protagonizado por un Audi A1 y, de acuerdo con las primeras versiones, no tendría relación con el siniestro anterior.

Según trascendió, el Audi habría sido embestido por otro vehículo que escapó del lugar antes de que pudiera ser identificado. Las circunstancias de ambos episodios son investigadas para determinar cómo ocurrieron.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN