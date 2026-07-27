Fusiones y adquisiciones: la actividad registra uno de los mejores semestres de la última década

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en la Argentina recuperó un dinamismo que no se veía en años. Durante el primer semestre de 2026, se concretaron 56 transacciones por un valor aproximado de US$5700 millones , lo que representa el tercer mejor semestre en términos de valor operado desde 2010.

Así lo exhibió el último “Snapshot primer semestre 2026” de PwC Argentina. De acuerdo con el reporte, este volumen de capital solo es superado por los registros del segundo semestre de 2024 y el primero de 2017.

“Estamos viendo un contexto más favorable para las inversiones y la concreción de transacciones. La mayor estabilidad económica está impulsando la actividad de M&A y generando oportunidades para compañías o accionistas que buscan crecer inorgánicamente, incorporar socios estratégicos y/o inclusive para vender”, señaló Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina de la práctica de Deals.

Según el informe, un dato revelador del semestre es el fuerte protagonismo de los inversores locales, quienes lideraron el 59% de las adquisiciones. Esta tendencia es interpretada como una señal de confianza del empresariado nacional en el futuro de la economía, aunque también se observa un renovado interés de jugadores de Estados Unidos, Canadá y Europa.

El sector de Energía y Recursos encabezó la actividad, concentrando un tercio de las operaciones, impulsado por el segmento de Oil & Gas. Por su parte, el sector de Alimentos y Agro registró su mejor semestre de los últimos seis años.

En contraste, el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) mostró una dinámica más moderada, reflejando la desaceleración global en el segmento de software ante la irrupción de la Inteligencia Artificial.

En paralelo, el tamaño de las operaciones mostró un salto cualitativo significativo, con siete transacciones superiores a los US$100 millones , de las cuales tres fueron catalogadas como “Mega Deals”, en tanto superaron los US$1000 millones:

El informe de PwC sugiere que 2026 podría consolidarse como uno de los años más activos de la historia reciente, gracias al avance de las reformas, las privatizaciones en marcha (como los casos de Transener y centrales hidroeléctricas) y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , que proyecta desembolsos por más de US$150.000 millones en los próximos años.

Sin embargo, los expertos advierten sobre dos factores clave: el timing electoral, ya que la proximidad de las elecciones de 2027 podría cerrar transitoriamente esta ventana de oportunidad, y la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento local, que sigue siendo un desafío comparado con los mercados de países vecinos.

“Se observa un interés creciente de jugadores internacionales que vuelven a incorporar a Argentina dentro de su radar de inversión. Si las condiciones actuales continúan consolidándose, el universo de potenciales inversores para las compañías locales debería seguir ampliándose en los próximos años”, afirmó Juan Tripier, director de la práctica de Deals de PwC Argentina.

Fuente: La Nación