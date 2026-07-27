La nueva estrategia de Nahir Galarza: busca que revisen su condena a perpetua para salir antes de la cárcel

La defensa de Nahir Galarza puso en marcha una nueva estrategia judicial con el objetivo de que la joven pueda obtener una reducción de su condena y recuperar la libertad antes de lo previsto. El jueves pasado presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que se revise la sentencia que la condenó a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo , ocurrido el 29 de diciembre de 2017.

Según explicó a TN su abogado, Eduardo Gerard, el planteo no discute que Galarza haya matado a Pastorizzo ni intenta demostrar su inocencia. “ Ella reconoce el homicidio y su responsabilidad ”, sostuvo.

La presentación fue realizada en base al amparo del artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que habilita la revisión de sentencias firmes en circunstancias excepcionales. Se trata de una vía extraordinaria que solo puede utilizarse bajo supuestos específicos previstos por la ley.

El objetivo de la presentación es que se deje sin efecto el agravante por el vínculo, por el cual fue condenada por homicidio agravado, al considerar que no existía una relación de pareja en los términos que exige la ley.

El primero cuestiona una de las pruebas utilizadas durante el juicio. Gerard sostiene que una pericia informática incorporada al expediente fue realizada por Gabriela Laiño, integrante de la Policía de Entre Ríos, quien -según la defensa- no contaba con el título habilitante para desempeñarse como perito informática. El abogado afirma que esa situación fue advertida en 2024 y que el informe resultó clave para acreditar la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo y, en consecuencia, aplicar el agravante por el vínculo.

Ese informe analizó el contenido de los teléfonos y los mensajes en Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram intercambiados entre Galarza y la víctima. De acuerdo a la defensa, fue una de las pruebas que el tribunal utilizó para tener por acreditada la existencia de una relación de pareja y aplicar el agravante por el vínculo.

El segundo eje del recurso apuntó a cómo fue interpretado el vínculo entre Galarza y Pastorizzo. En su presentación la defensa sostuvo que la condena no había tenido en cuenta los criterios que hoy exige la Justicia para analizar este tipo de casos con perspectiva de género y citó fallos posteriores de la Corte Suprema y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que -siempre según su planteo- permitirían revisar esa decisión.

En ese sentido, Gerard cuestionó que el tribunal hubiera considerado que existía una relación de pareja por el solo hecho de que ambos mantenían relaciones sexuales. Según la defensa, para aplicar el agravante debía haberse demostrado la existencia de un vínculo con otras características, como un proyecto de vida en común.

El abogado explicó que se trata de un recurso “excepcionalísimo” que será analizado por la máxima autoridad judicial de la provincia. Estima que la audiencia podría realizarse antes de fin de año y que una resolución llegaría recién durante 2027.

Gerard, además, aseguró además que Galarza fue informada de la presentación antes de que trascendiera públicamente. “Está esperanzada”, afirmó, aunque aclaró que la joven es consciente de la firmeza de la condena. “Ella sabe que hubo un homicidio y que es la responsable. No estamos diciendo otra cosa ”, insistió.

Actualmente, Galarza permanece alojada en la Unidad Penal N°6 de Entre Ríos, donde cumple la condena a prisión perpetua dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. La sentencia fue confirmada por las distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el Superior Tribunal de Justicia hiciera lugar al planteo de la defensa y modificara la calificación legal del hecho, la pena podría reducirse, lo que abriría la posibilidad de que recupere la libertad antes de lo previsto.

Fuente: TN