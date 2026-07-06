Fueron a robar a un kiosco en Virrey del Pino y atacaron a golpes a la empleada: “Entraron como salvajes y me molieron a piñas”

Una kiosquera fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en la localidad de Virrey del Pino , partido de La Matanza, donde dos delincuentes la sorprendieron en el comercio en el que trabajaba, la golpearon y le provocaron heridas. Uno de los sospechosos fue retenido por vecinos que salieron a perseguirlo, mientras que el otro continúa prófugo.

El hecho ocurrió en un kiosco que funciona las 24 horas, ubicado a pocas cuadras del kilómetro 41 de la Ruta Nacional 3. Según reconstruyeron testigos, los ladrones rompieron de una patada el vidrio del frente del local para ingresar. Al verse acorralada, Paula, la empleada, intentó escapar por el mismo lugar por donde habían entrado los asaltantes, pero fue retenida y golpeada tanto dentro como fuera del comercio.

Durante el forcejeo, la mujer sufrió un profundo corte en una pierna al atravesar el vidrio roto, lesión por la que recibió diez puntos de sutura. Además, sufrió golpes en la cabeza y una herida en una ceja producto de las golpes que le dieron los delincuentes.

“Entraron salvajes, a tierra de nadie. Creí que me había golpeado con el cascote cuando me vi sangre en la cara, pero después, cuando vi el video, me di cuenta de que me habían molido a piñas ”, relató la víctima al aire de Mediodía Noticias (eltrece) .

Paula contó que instantes antes del ataque había revisado las cámaras de seguridad y no había advertido movimientos sospechosos. “Para mí estaban al acecho. Yo estaba tranquila trabajando hasta que el piedrazo me levantó”, recordó.

La mujer explicó que su reacción fue intentar escapar porque ya había sufrido otros episodios de inseguridad. “ Estuve encerrada con dos bestias. El caradura me decía que no gritara ”, señaló.

Tras el ataque, la víctima salió a los gritos y un grupo de vecinos persiguió a uno de los delincuentes durante varias cuadras. Finalmente lograron reducirlo y entregarlo a la Policía. El otro sospechoso consiguió escapar y permanece prófugo.

Compañeras de trabajo de la kiosquera aseguraron que el comercio ya había sufrido otro episodio violento días antes y que, a raíz del nuevo ataque, durante la noche comenzarán a atender únicamente detrás de una reja para reforzar las medidas de seguridad.

Fuente: TN