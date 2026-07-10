Fue a cobrar la jubilación de su madre en Los Toldos y descubrió 42 créditos que ella nunca había pedido: detuvieron a dos vecinos

Una mujer de 71 años denunció que le habían descontado $426.400 de la cuenta en la que su madre de 91 años cobraba la jubilación .

Dos meses después, la Policía allanó una vivienda ubicada a una casa de distancia de la suya y detuvo a dos vecinos, una mujer de 65 años y un hombre de 67 , acusados de defraudación informática.

El caso comenzó el 30 de abril , cuando la denunciante se presentó en una sucursal del Banco Provincia de Los Toldos para cobrar la jubilación de su madre, de quien es apoderada.

Al llegar a la entidad, le informaron que la cuenta no tenía fondos disponibles . Tras realizar una consulta en atención al cliente, constató que figuraban 42 pagos de cuotas de préstamos por un total de $426.400 .

Según el parte policial, ni la mujer ni su madre habían solicitado esos créditos. Desde el banco le indicaron que las operaciones habían sido gestionadas mediante la aplicación Banca Internet Provincia (BIP) , que todavía se encontraba activa.

La denuncia fue presentada el 4 de mayo y dio origen a una causa por defraudación informática , con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial Junín.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y de otras tareas investigativas, los agentes identificaron a dos personas como presuntas autoras materiales de la maniobra.

El dato que sorprendió a los investigadores fue la cercanía: los acusados vivían a una casa de distancia de la denunciante , sobre la calle Urquiza al 700 de Los Toldos.

El allanamiento fue realizado el miércoles por personal del Grupo Operativo Los Toldos de la DDI Junín . Durante el procedimiento secuestraron un celular Motorola Edge 30, un Samsung Galaxy A14, una CPU y una notebook Lenovo .

La ayudante fiscal Mariana Monti avaló lo actuado y dispuso la detención de una mujer de 65 años y de un hombre de 67. Ambos fueron notificados de la formación de la causa por el delito de defraudación informática .

Fuente: TN