Qué reveló la autopsia de la mujer asesinada en Junín: indagan al acusado

La autopsia preliminar determinó que Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en Junín , sufrió una herida provocada con un arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza.

Los investigadores descartaron que hubiera recibido un disparo y se preparan para indagar este viernes a Sebastián Daniel Bonafé , detenido y acusado por el femicidio y el secuestro de la hija de siete años de la víctima.

Martín Laius, vocero de la investigación, explicó en una entrevista con TeleJunín que los estudios forenses contradijeron una de las primeras versiones que circularon después del hallazgo del cuerpo.

“Todo apunta a que su muerte ocurrió a partir de una agresión con arma blanca y también un golpe contundente en la cabeza ”, señaló Laius. Además, aclaró que todavía no se difundirán otros detalles del informe porque antes deben comunicárselos a la familia de la víctima.

La fiscalía cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad que, según Laius, muestran al sospechoso cuando ingresaba durante la madrugada a la casa de Errapán.

“Entra en la madrugada y se retira minutos antes de las 8 de la mañana. Es ahí donde tendríamos la data del femicidio ”, precisó.

Bonafé fue detenido horas después en un cañaveral de Pergamino, donde se encontraba con la hija de siete años de la víctima. Como informó TN , el acusado le puso un cuchillo en el cuello a la nena al verse rodeado por policías. Tras una negociación con los agentes, se entregó y la nena fue rescatada con vida.

El acusado está imputado inicialmente por femicidio y sustracción de una menor . Sin embargo, los investigadores analizan incorporar el agravante de ensañamiento y sumar los delitos de tentativa de homicidio contra la nena y resistencia a la autoridad .

La indagatoria estará a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez. Bonafé podrá declarar, responder preguntas o negarse a hacerlo.

Según informó Laius, el detenido registra diferentes denuncias por episodios de violencia ocurridos durante los últimos años.

En 2024, una compañera de trabajo lo denunció por lesiones leves. La mujer declaró que Bonafé la había agredido verbalmente y empujado, provocándole heridas.

También había sido denunciado en 2022 por amenazas y violencia familiar contra una cuñada, quien aseguró que fue atacada físicamente y posteriormente amenazada.

En 2021, otro familiar denunció que el acusado se presentó en su casa y agredió a una pareja.

En el caso de Mercedes Errapán, la víctima lo había denunciado previamente por un episodio de grooming relacionado con su hija de siete años. Ese antecedente también forma parte del expediente que ahora busca reconstruir la planificación, el móvil y las circunstancias del crimen .

Fuente: TN