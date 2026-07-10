Chaco: la madre de Axel González le pidió ayuda al gobernador Zdero en el acto del Día de la Independencia

A poco más de 50 días de la desaparición de Axel González , su madre, María Gómez, se presentó este martes en el acto por el Día de la Independencia en Fontana, Chaco, para pedirle ayuda directamente al gobernador Leandro Zdero . El joven, que hoy habría cumplido 22 años, fue visto por última vez en esa localidad, ubicada cerca de Resistencia, la capital provincial.

Conmovida, Gómez se acercó a la camioneta del mandatario antes del inicio del acto y le expresó su desesperación: “Voté por usted, por favor ayúdeme. Es demasiada la desesperación . Hoy Axel cumple 22 años y yo no lo tengo”, suplicó.

Zdero le tomó de la mano y le respondió: “Como padre la entiendo, estamos para colaborar como el primer día”, y ella continuó: “Usted haría cualquier cosa por su hijo, ¿no es cierto? Bueno, yo como mamá, también. Ayúdeme a encontrarlo, señor, por favor“.

Tras la respuesta de la mujer, el gobernador decidió detener la caravana, se bajó de la camioneta desde donde saludaba a la gente y abrazó a la madre de Axel González, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras el breve encuentro, María Gómez habló con la prensa local y aclaró que su intención no fue confrontar al gobernador, sino buscar apoyo para que el caso de su hijo siga presente en la agenda pública. “No quise enfrentarme al gobernador ni nada por el estilo, simplemente quería hablar con él y pedirle ayuda. Por favor, ayúdenme, ustedes también (los periodistas) son mi sustento, que se siga hablando del tema”, remarcó.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en la zona de Fontana , donde Axel fue visto por última vez la madrugada del 17 de mayo.

Axel González desapareció cuando iba a encontrarse con su exnovia. Según el relato de su amigo Ariel Lázaro, el joven se inquietó al ver un móvil policial y salió corriendo , sin que hubiera un motivo claro para esa reacción.

Tres efectivos que patrullaban en ese vehículo iniciaron una persecución y, desde ese momento, no se supo más nada de Axel. Esa secuencia dejó a los policías como presuntos responsables de la desaparición, aunque ninguno admitió su participación pese a haber sido formalmente acusados.

Fuente: TN