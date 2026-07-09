Francia vs Marruecos, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el cuadro

Francia y Marruecos definieron los cuartos de final del Mundial 2026 en el estadio de Foxboro, en Boston. Los europeos se impusieron por 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y chocarán en semis con el vencedor de la llave entre España y Bélgica , que juegan mañana.

ST 32m.- La figura de Francia sintió un dolor y pidió ser sustituído. En su lugar ingresó Jean-Philippe Matetá

ST 21m.- Dembelé encaró, se sacó dos defensores de encima y disparó ante un Buonou todavía aturdido por el primer gol y esta vez no pudo hacer nada.

Es el quinto gol del jugador del PSG en esta Copa del Mundo.

ST 19m.- Mbappé la clavó en el ángulo y pone arriba a Francia.pero Doué cortó y entregó para el astro francés que no perdonó.

Con este tanto, Mbappé alcanza a Messi como goleador del torneo con 8 goles en esta Copa del Mundo.

También suma 20 en Mundiales y se pone tan solo uno por debajo de la Pulga.

Cuando el partido se le complicaba a Francia apareció Mbappé para clavarla en el ángulo a los 14 minutos del segundo tiempo.

El golpe caló hondo en Marruecos porque, dos minutos más tarde, Dembelé estiró la ventaja y sentenció el partido.

En la primera mitad el arquero Buonou le había atajado un penal a Mbappé y atajado varias pelotas muy buenas.

El árbitro fue el argentino Facundo Tello y tuvo un buen partido.

Francia espera ahora por el ganador de España y Bélgica, que juegan mañana desde las 16 (hora argentina).

En 2022, Francia también había sido el verdugo del equipo africano. En esa oportunidad en la semifinal.

ST 45+4m.- El reemplazante de Mbappé casi convierte el partido en goleada en los últimos instantes del partido.

Otra vez lo evitó Buonou, el mejor jugador de Marruecos en estos cuartos de final.

ST 39m.- Ingresó en el conjunto marroquí Sbai en lugar de Talbi, que se lo vio impreciso durante todo el partido.

ST 41m.- Por el lado francés, ya está en cancha Malo Gusto en reemplazo de Jules Koundé.

Ya no le quedan más ventanas para hacer cambios al equipo de Deschamps.

ST 38m.- Hakimi tenía un tiro libre para buscar clavarla, pero la jugó en corta para que Ounahi le pegue.

No necesitó demasiado esfuerzo el arquero francés para detenerlo, pero fue el primer intento real del equipo africano en el partido.

En la misma ventana también ingresó Barcola en lugar de Doué

CON MOLESTIAS FÍSICAS SE RETIRÓ KIKI Kylian Mbappé, goleador del #MundialEnDSPORTS junto a Messi, salió de cambio por Jean-Philippe Mateta. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8vtZsT5sfr

ST 27m.- En Francia ingresó Zaire-Emery en lugar de Manu Koné

ST 29m.- Por el lado de Marruecos, saltaron al campo de juego Ouahdi y Yassine reemplazando a Salah-Eddine y Brahim Díaz.

ST 26m.- Dayot Upamecano quiso rechazar y casi termina clavándola en el ángulo de Maignan.

Si hubiese entrado era uno de los mayores bloopers del torneo.

ES PARA EL OTRO LADO, UPAMECANO El defensor de Francia intentó despejar el balón, pero casi marca un autogolazo para el descuento de Marruecos. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/StsqO122SC

SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX

AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR! Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9

ST 5m.- Los galos generaron dos situaciones consecutivas para que Marruecos no se confíe.

Primero Doué disparó desde afuera y obligó a Bounou a contener en dos tiempos.

Luego le quedó a Mbappé solo en el área y, aunque estaba en fuera de juego, no estuvo fino para definir y la tiró por arriba del travesaño.

Facundo Tello dio la orden y continúa este 0 a 0 parcial buscando al primer semifinalista de la Copa del Mundo.

La primera mitad encontró a Marruecos muy replegado y amparado en su arquero para mantenerse en partido.

Francia comenzó tímido, pero se fue soltando y terminó generando situaciones suficientes para justificar una apertura del marcador que no llegó.

Vale la pena recordar que Bounou le contuvo un penal a Mbappé en el minuto 27.

Francia y Marruecos igualan 0 a 0 en Boston al término de los primeros 45 minutos reglamentarios.

Los de Mbappé fueron superiores, pero se encontraron una auténtica muralla que tiene nombre y apellido: Yassine Bounou.

El arquero le sacó un gran cabezazo a Upamecano, evitó un golazo de Doué y le atajó un penal a Mbappé.

PT 45+1.- Francia comenzó a desesperarse en el final de la primera parte y comenzó a buscar disparos de media distancia.

Primero Koundé y Olise fueron bloqueados, pero Digne sacó un bombazo que entre el poste y el arquero no permitieron que toque la red.

Igualmente el árbitro argentino cobró saque de arco.

PT 35m.- Doué buscó la jugada individual, encaró y definió cruzado y abajo.

Cuando parecía vencido, tuvo una reacción impresionante y logró sacar la pelota al córner.

PT 27.- Mbappé definió al pie izquierdo del arquero marroquí, que contuvo sin dar rebote.

Tras fallarlo, el delantero del Real Madrid le recriminó a Tello lo mucho que tardó el VAR en otorgar el penal.

Es el noveno penal que le patean al marroquí en Copas del Mundo (incluyendo definiciones) y sólo le convirtieron dos.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ! El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4

PT 25m.- Cuando todos esperaban la pausa de hidratación, se escapó Mbappé y fue tacleado por Mazraoui dentro del área.

Es chequeado por Hernán Mastrangelo, que está a cargo del VAR.

¡PENAL PARA FRANCIA! Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B

PT 15m.- Francia maneja la pelota y demuestra la jerarquía de sus jugadores, pero no pisa el acelerador en los metros finales.

Marruecos se para de contra, preparado para explotar la velocidad de sus estrellas, aunque parece nublarse cuando encuentra espacios.

PT 3m.- Bounou le sacó un tiro lejano a Mbappé y sacó la pelota al saque de esquina.

De ese córner vino un cabezazo de Upamecano que obligó al arquero a salvar por segunda ocasión a su selección.

Ya juegan en Boston Francia frente a Marruecos.

El partido es dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.

Quien triunfe hoy deberá enfrentar en semifinales al vencedor del cruce de mañana entre España y Bélgica.

Los dirigidos por Deschamps ya se encuentran en el campo de juego.

A la par, también el conjunto africano aguarda que empiecen a sonar los himnos.

En el túnel se abrazaron Mbappé y Hakimi, excompañeros en el PSG.

Marruecos llega con diez goles convertidos en este Mundial y se transformó en apenas el segundo seleccionado africano que alcanza el doble dígito de tantos en una misma Copa del Mundo. Además, lleva seis partidos consecutivos marcando en la competencia, la mejor racha de su historia.

Los Leones del Atlas son el primer seleccionado africano que alcanza dos veces los cuartos de final de un Mundial. Tras eliminar a Portugal en la edición anterior y volver a meterse entre los ocho mejores, ahora buscan dar otro golpe histórico frente a Francia.

Achraf Hakimi volverá a verse las caras con varios amigos. Del otro lado estarán cinco compañeros suyos en el PSG: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Lucas Hernández. Una rivalidad de Mundial con aroma a vestuario compartido.

Marruecos saldrá a la cancha con: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El-Aynaoui y Ayyoub Bouaddi; Talbi, Ounahi, El-Khanouss; Brahim Díaz.

Por su parte, Francia alineará con: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot y Manu Koné; Dembélé, Olise y Doué; Kylian Mbappé.

La expresión corporal de Deschapms y sus jugadores al bajar del micro cuando llegaron al estadio demuestran la seguridad que tienen de cara a estos cuartos de final.

Los números respaldan a los de Didier Deschamps: ganaron 18 de sus últimos 21 partidos de eliminación directa en Mundiales y avanzaron en seis de los ocho cuartos de final que disputaron en su historia. Los campeones de 1998 y 2018 buscan otra semifinal.

Si juega esta noche ante Marruecos, Kylian Mbappé disputará su partido número 20 en Copas del Mundo y, con 27 años y 201 días, se convertirá en el futbolista más joven en alcanzar esa cifra, superando una marca vigente desde 1982. Además igualará a Hugo Lloris como el francés con más presencias mundialistas.

El mediocampista fue claro sobre la mentalidad del equipo africano. "Queremos seguir. Todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos", afirmó, después del sólido triunfo sobre Canadá que clasificó a Marruecos a los cuartos de final.

Didier Deschamps podría estar dirigiendo uno de sus últimos partidos al frente de la selección francesa, pero evitó hablar del futuro. "Solo pienso en ganar mañana. Todo lo demás puede esperar", aseguró el técnico campeón del mundo.

Si elimina a Marruecos, Francia alcanzará su tercera final consecutiva de un Mundial si luego supera las semifinales. Solo Brasil y Alemania lograron anteriormente disputar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo.

El entrenador francés también le bajó el tono a las polémicas arbitrales de los octavos de final. "Confío en el arbitraje. Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro", señaló en la conferencia previa.

Francia no tuvo éxito en su apelación ante la FIFA y Michael Olise mantendrá la tarjeta amarilla que recibió frente a Paraguay. Si vuelve a ser amonestado ante Marruecos, se perderá una eventual semifinal.

Didier Deschamps aseguró que Kylian Mbappé está totalmente enfocado en el partido pese a la investigación abierta en Francia por los insultos racistas que recibió tras el cruce con Paraguay. "Está a un gran nivel y no le afecta nada de lo que se dice", afirmó el DT.

El seleccionado africano ya hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en el primero del continente en llegar a una semifinal. Pero el técnico Mohamed Ouahbi dejó en claro que sus jugadores quieren más: "Lo único extra es ganar el Mundial".

Didier Deschamps evitó cualquier exceso de confianza en la previa. "Es un equipo realmente grande, con individualidades de primer nivel. No están aquí para participar, están aquí para ganar", aseguró el entrenador francés sobre los Leones del Atlas.

Hace cuatro años, en las semifinales de Qatar 2022, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y avanzó a la final. Ahora volverán a verse las caras, esta vez en cuartos de final, con un boleto a semifinales en juego.

Francia vuelve a jugar un partido decisivo en un Mundial. El campeón de Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 enfrenta a Marruecos con el objetivo de meterse una vez más entre los cuatro mejores del torneo y seguir en carrera por un nuevo título.

Bienvenidos al minuto a minuto de Francia vs Marruecos, el primer cruce de los cuartos de final del Mundial 2026. Se juega desde las 17 horas en Boston y estaremos cubriendo toda la previa del único partido de la jornada en el certamen ecuménico.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín