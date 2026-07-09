De negarle el saludo a jugar con su bebé: cómo evolucionó la relación entre Javier Milei y Jorge Macri cada vez que se encontraron en público

La buena relación que supieron construir Javier Milei y Jorge Macri tuvo este jueves un nuevo episodio, durante e l Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral de Buenos AIres, cuando el Presidente se acercó a acariciar al hijo bebé del jefe de Gobierno . Sin embargo, esta sintonía entre ambos no fue siempre así y antes reinaba la tensión en su vínculo.

El primer contacto que tuvo Milei con Macri este jueves fue apenas ingresó al templo, cuando se dirigió al mausoleo del General San Martín para rendirle honores. A llí estrechó un primer saludo con el jefe de Gobierno que lo acompañó en el momento de solemnidad.

Luego ambos se caminaron hacia sus asientos, Macri detrás de Milei como dicta el protocolo. Antes de que el Presidente se ubicara en la silla especial destinada a éste por su investidura, se tomó un momento para saludar a Belén Ludueña, esposa de Macri, que tenía en sus brazos al hijo de ambos, Vito, de poco más de dos meses. El momento fue captado por el equipo de comunicación del alcalde que luego lo compartió en redes sociales.

No sería el único contacto entre Milei y el niño que debutó en su primer Tedeum. Luego de celebrada la misa, antes de partir hacia Casa Rosada, Milei volvió a acercarse a la pareja para compartir unas palabras . El momento, registrado por la transmisión oficial, muestra al pequeño Vito en brazos de su padre , que el da la mamadera. Visiblemente conmovido, el Presidente acaricia en la cabeza al bebé mientras comenta con sus padres. "Felicitaciones, felicitaciones" , repite el Milei a los flamantes padres.

La Catedral que ahora fue testigo del tierno gesto del Presidente al hijo de Macri había albergado poco más de un año atrás el mayor gesto de desaire de Milei al jefe de Gobierno.

Fue en el marco del 25 de Mayo de 2025 en donde la relación alcanzó su punto más bajo de manera pública. Allí, Milei ignoró por completo a Jorge Macri. El alcalde extendió su mano para saludarlo, pero Milei no le devolvió el gesto, ni siquiera lo miró.

Este desplante se atribuyó a la disputa por las elecciones legislativas en la Ciudad, las que terminaron con la lista libertaria, con el polémico Manuel Adorni a la cabeza, imponiéndose con más del 30% de los votos, mientras la propuesta del PRO quedó en tercer lugar con poco más del 16%.

Pero la frialdad implícita entre ambos políticos dio un sorpresivo giro en octubre del año pasado , cuando en una reunión que convocó Milei con los distintos gobernadores —Macri incluido —, ambos se fundieron en un efusivo abrazo. Habían pasado ya las elecciones legislativas porteñas donde La Libertad Avanza y el PRO habían competido juntas, mientras que en las nacionales, en el distrito CABA, compartieron la lista de candidatos.

Desde este encuentro en la Casa Rosada, cada aparición pública con ambos presentes volvió a repetir la misma imagen de afinidad.

En línea con la buena sintonía, la Ciudad consiguió destrabar algunas cuestiones con Nación. El 18 de mayo Macri llegó a un acuerdo con el Gobierno para cancelar la deuda de coparticipación del último año. De fondo, aunque aún es temprano en el calendario electoral, flota la posibilidad de que el PRO y LLA compitan por separado en 2027 y que cada uno lleve su propio candidato a jefe de Gobierno.

Luego llegó el Tedeum del 25 de Mayo de este año, exactamente un año después del mayor desplante de Milei a Macri. Ahí, nuevamente se saludaron con un cálido abrazo al ingreso del Presidente al templo. Misma imagen que se vio este 9 de Julio.

Este clima de presunta amistad entre el jefe de Gobierno y el Presidente se pondrá a prueba una vez más el año que viene , cuando los armados electorales marquen el pulso del año político.

Fuente: Clarín