Ola de enfrentamientos entre policías y ladrones: en sólo 2 días, cuatro delincuentes muertos y un agente en grave estado

La provincia de Buenos Aires fue escenario en apenas 48 horas de tres violentos episodios de inseguridad , en los que policías y ladrones se enfrentaron a los tiros y terminaron con un resultado trágico: cuatro delincuentes muertos y un agente que pelea por su vida después de ser herido.

El primero ocurrió el martes en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, donde Rodolfo Samuel Camaratta , un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), abatió a dos ladrones que habían asaltado a una familia, aunque en el medio del enfrentamiento recibió tres balazos; uno de ellos en la cara.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho hacia las 17.30, en la calle Santa Teresa de Jesús al 2600, esquina San Luis . De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes accedieron por la medianera y le apuntaron en la cabeza al hijo de un matrimonio, de dos años.

Los ladrones intentaron darse a la fuga en una camioneta Honda perteneciente a la familia, en la que habían cargado joyas, celulares, mochilas y una consola de videojuegos. Sin embargo, no lograron escapar rápidamente como pretendían porque desconocían el funcionamiento de la caja automática del vehículo. Un vecino, alertado por la situación, le avisó a Camaratta, quien intervino para detenerlos.

Durante el enfrentamiento, los asaltantes — armados con una pistola Glock calibre 40 y un revólver calibre 32 largo — se enfrentaron con Camaratta, quien utilizó su arma reglamentaria.

El policía logró herir a ambos ladrones, que fallecieron en la calle, pero recibió tres impactos de bala: uno ingresó por el pómulo y salió por el paladar , otro alcanzó el antebrazo izquierdo y el tercero perforó el pecho y comprometió un pulmón.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado, y luego derivado, unas tres horas después, al Hospital Churruca, debido a la gravedad de su situación. Su estado es reservado. La investigación, a cargo de Martín Borgnia, de la Fiscalía N°4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez .

El miércoles, un agente de la Policía Federal Argentina se defendió a los tiros de un intento de robo por parte de motochorros y mató a uno de los dos delincuentes que lo asaltaron. Su cómplice resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad, que captaron el momento en el que el sargento de 53 años fue abordado por una dupla de ladrones en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell .

En el lugar intervino personal policial de La Plata, que se hizo presente tras ser advertido del hecho. En ese contexto le tomaron declaración al agente, quien relató que mientras circulaba a bordo de su motocicleta Honda Wave fue interceptado por dos motochorros que se trasladaban en una moto Honda GLH.

En el video se observa el momento en el que los delincuentes le apuntan con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo .

Fuentes policiales le detallaron a Infobae que producto de los disparos uno de los delincuentes, identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando (18), domiciliado en La Plata, falleció en el lugar. El segundo, Luciano Pereira (26), también vecino de la ciudad, resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial al hospital San Roque de Gonnet , donde permanece internado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 , con intervención de la fiscal Di Lorenzo , quien dispuso la preservación del lugar y las medidas de rigor. En la escena se incautaron dos pistolas: una Glock 9 mm , utilizada por el agente, y una réplica de pistola calibre 9 mm hallada entre la moto de los sospechosos y el cuerpo del fallecido. También fueron secuestradas dos motocicletas, una Honda GLH y la Honda Wave de la víctima.

Mancilla Obando no tenía pedido de captura ni medidas judiciales activas al momento del hecho. Pereira, en cambio, cuenta con varios antecedentes penales . Entre las causas más recientes, figura un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaldía La Plata.

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató también este miércoles a un motochorro que lo asaltó a punta de pistola junto a un cómplice, cuando regresaba a su domicilio en la localidad Gerli .

Según pudo saber Infobae , habían ido a retirar dinero a una entidad cambiaria. El ex agente se resistió al ataque desde un primer momento, lo que posteriormente derivó en un forcejeo en el que también intervino la mujer. La violencia comenzó a escalar dado que las víctimas se negaban a entregar sus pertenencias.

Esta resistencia perduró hasta que el delincuente empujó a la mujer al piso y posteriormente hizo lo mismo con el hombre.

El ex integrante del cuerpo de la PFA logró extraer de su bolso una pistola Bersa Thunder calibre 22 y disparó contra uno de los atacantes en varias ocasiones, quien cayó en la vía pública. El otro hombre huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades.

Posteriormente, personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se presentó en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, donde encontró al agresor muerto boca abajo sobre el asfalto. A escasos centímetros del cuerpo hallaron una réplica metálica de arma de fuego símil 9 mm, el elemento con el que los atacantes habrían amenazado a su víctima.

La fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda , Josefina Sadauskas, tomó intervención en el caso y ordenó el resguardo de la zona, intervención de peritos y la llegada de la comisión judicial al lugar del hecho. El ex policía prestó declaración ante las autoridades y relató la secuencia del ataque.

Una mujer se presentó en la dependencia policial tras tomar conocimiento por un familiar de que su primo había muerto en Avellaneda . A través de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya . La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que aguarda los resultados periciales para avanzar en la investigación.

Fuente: Infobae