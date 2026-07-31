Estaba prófugo por el crimen de un policía y lo detuvieron de paseo en un shopping: “Mirá la vergüenza que me hacen pasar”

"Mirá la vergüenza que me hacen pasar frente a mi familia" , dijo Miguel Ángel Montes, más conocido como "Piraña". Lo detuvieron este jueves mientras paseaba por el centro comercial de un hipermercado de Temperley, en Lomas de Zamora.

Montes tiene 28 años y, según la acusación, a 4.7 kilómetros del lugar de su captura habría participado de un crimen brutal por el que ya condenaron a perpetua a dos de cómplices.

El 1 de octubre de 2023 el comisario Gustavo Romero (43) se detuvo en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield, para ir a buscar a su esposa, Daihana Karem Mesa (47), que trabajaba en una farmacia 24 horas.

Eran apenas las 20 y el hombre se quedó esperándola a metros de la puerta cuando lo abordaron para robarle su moto Kawasaki Versys blanca. Le dieron cuatro tiros, dos en el pecho , uno en la espalda y otro en la cabeza. No se llevaron la moto, aunque nunca apareció su reglamentaria.

Las cámaras de seguridad no registraron el homicidio, pero sí la secuencia previa y la posterior. En las imágenes se ve cómo tres motos apenas sobrepasan a un auto estacionado y una dobla en "U" hacia la derecha para retomar por la vereda y regresar unos metros.

Por el crimen ya habían detenido a Cristian Ezequiel Argüello (21) y Gustavo Alejandro Martins (26) , quienes fueron condenados a la pena de prisión perpetua en abril durante un juicio realizado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Por su parte, "Piraña" o "Pirañita" ya había sido identificado como uno de los responsables del crimen, pero logró mantenerse prófugo hasta este jueves, cuando a las 20.30, personal del Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense lo encontró en el patio de comidas del centro comercial luego de seguirlo en redes sociales y distintos puntos frecuentados por su familia.

A pesar del pedido de captura que pesaba sobre él por el crimen del comisario, Montes continuó con la escalada de violencia y el 1° de marzo de 2026 a las 19.50 fue captado por cámaras de seguridad en la calle Nápoles al 500, entre Paraguay y Mario Bravo, en Villa Centenario armado y amenazando a una mujer.

Montes iba en moto con una joven de 25 años y nombre Oriana, cuando detuvo la marcha para iniciar una discusión. En medio de la disputa, entre insultos y gritos, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó dos veces , una de esas balas la hirió en una pierna.

Se dieron a conocer las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, que muestran el momento en el que Gustavo Romero es asesinado por los criminales que pretendían llevarse su moto

Armado, en medio de golpes y amenazas, la obligó a subir nuevamente a la moto y se la llevó. Nadie denunció los hechos ni llamó al 911 pero uno de los vecinos aportó las imágenes de la cámara de seguridad en la que se ve claramente la secuencia. Ese brutal ataque fue investigado por la Fiscalía N°2, especializada en Violencia de Género de Lomas de Zamora luego de viralizarse.

Fuentes policiales señalaron a Montes también por ese hecho y está acusado, no solo de homicidio criminis causa, sino también de abuso de armas, lesiones agravadas y robo agravado.

La familia de Romero ya había atravesado un suceso trágico cuando el 16 de diciembre de 2012, al hermano del comisario asesinado, Diego Fernando Romero (35), también lo mataron.

Era oficial en la Policía Federal y lo acribillaron en el robo a un supermercado de Remedios de Escalada. Estaba de civil junto a su esposa, su hijo y un sobrino haciendo compras.

Al intentar evitar que tres hombres armados robaran el dinero de las cajas, el policía sacó su arma y se produjo un enfrentamiento en el que terminó muerto.

Gustavo estuvo presente en el sepelio de su hermano en 2012 y fue enterrado en el mismo panteón policial del Cementerio Municipal de Avellaneda 11 años después.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín