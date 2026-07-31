Detuvieron en Jujuy a un acusado de realizar una amenaza de bomba contra la embajada de Estados Unidos en la Argentina

Dos días después de la amenaza de bomba que obligó a evacuar la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires , la Policía Federal Argentina detuvo este viernes en Jujuy al presunto autor del llamado telefónico que desencadenó el operativo de seguridad.

El sospechoso, un hombre argentino de 35 años , fue arrestado en la ciudad de Perico luego de una investigación que incluyó tareas de geolocalización y asistencia técnica del FBI .

El episodio ocurrió el miércoles, cuando una llamada telefónica advirtió sobre la supuesta presencia de un explosivo en la sede diplomática estadounidense, ubicada sobre la avenida Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo. La amenaza activó de inmediato los protocolos de emergencia y derivó en la evacuación preventiva del edificio .

En el lugar trabajaron especialistas de la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes inspeccionaron tanto el interior del inmueble como sus alrededores. Tras el operativo, los efectivos descartaron la existencia de cualquier artefacto explosivo y confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

Luego del procedimiento, la embajada de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó que la amenaza había sido descartada y destacó el accionar de las fuerzas de seguridad argentinas.

“La Embajada recibió hoy una amenaza de bomba, que fue descartada tras una minuciosa investigación . Todo el personal se encuentra a salvo. Agradecemos profundamente la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura”, señalaron desde la representación diplomática.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º6, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º12, encabezada por Gustavo Criscuolo. La magistrada encomendó las tareas al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

A partir de distintas diligencias, los investigadores reconstruyeron el recorrido de la comunicación telefónica que originó la amenaza. Entre las medidas realizadas hubo análisis técnicos del abonado desde el que se efectuó la llamada y tareas de inteligencia destinadas a determinar la ubicación del responsable.

En ese proceso también intervino el FBI , que aportó un informe técnico sobre la línea telefónica utilizada. Con esa información y los registros de geolocalización, los investigadores lograron ubicar un domicilio en la calle Honduras al 100 , en la ciudad jujeña de Perico, ubicada a unos 30 kilómetros al sudeste de San Salvador de Jujuy.

Con la orden judicial correspondiente, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy realizaron un allanamiento en la vivienda señalada. Allí detuvieron al sospechoso y secuestraron el teléfono celular que, según la investigación, habría sido utilizado para realizar la amenaza.

El hombre quedó imputado por el delito de intimidación pública , una figura prevista para quienes generan alarma o temor mediante falsas advertencias sobre hechos que pueden poner en riesgo a la población. La causa continuará ahora con el análisis del teléfono incautado y otras medidas de prueba para determinar las circunstancias en las que se realizó el llamado y confirmar la responsabilidad del detenido.

Fuente: TN