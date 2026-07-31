Detuvieron en Jujuy al hombre que sembró pánico con una amenaza de bomba a la Embajada de Estados Unidos

Dos días después del llamado que sembró pánico, detuvieron este viernes en Jujuy al sospechoso de haber hecho la amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos . El llamado activó la intervención del FBI , que colaboró para encontrarlo en la ciudad de Perico, en esa provincia del norte argentino.

La detención se concretó después de dos días de investigaciones, con tareas de geolocalización que permitieron identificar con precisión el domicilio del hombre de 35 años apuntado como el autor de la amenaza. Es de nacionalidad argentina.

Este miércoles, una voz masculina había advertido, a través de un llamado telefónico a la propia embajada, que había un artefacto explosivo en esa sede diplomática, ubicada en la avenida Colombia al 4300, en Palermo.

La situación obligó a activar la evacuación preventiva del edificio. En el lugar trabajó personal de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Tras una inspección del lugar y los alrededores, concluyeron que se había tratado de una falsa alarma.

"La Embajada recibió hoy una amenaza de bomba, que fue descartada tras una minuciosa investigación. Todo el personal se encuentra a salvo. Agradecemos profundamente la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura", sostuvieron desde la sede diplomática.

Tras el episodio, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de la Dra. María Servini, Secretaría Nº 12 del Dr. Gustavo Criscuolo, que encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

La investigación incluyó tareas de campo y de análisis de la información. Entre ellas, se destacó la colaboración con el FBI, que hizo un informe técnico sobre el abonado telefónico del que había partido la llamada.

Con registros de geolocalización, finalmente lograorn identificar una vivienda en la calle Honduras al 100, en Perico, 30 km al sudeste de San Salvador de Jujuy.

Con la orden del juzgado, los detectives y personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy de la PFA allanaron la casa, donde detuvieron al sospechoso, que quedó imputado por el delito de "Intimidación pública".

Además, secuestraron el "Indicio N° 1": el teléfono del que habría salido la amenaza de bomba.

Fuente: Clarín