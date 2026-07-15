Estaba por empezar un nuevo trabajo, quedó en medio de una pelea y lo mataron: su familia cree que lo confundieron con otro

Andrés Rodríguez , de 23 años, estaba a horas de empezar una nueva etapa. Aunque se ganaba la vida vendiendo churros en la calle y haciendo changas como albañil, había conseguido un trabajo en blanco en una fábrica de viguetas y eso lo tená muy ilusionado. Debía comenzar el lunes y ya soñaba con construir su propia casa en el terreno de su abuela. Sin embargo, en la madrugada del sábado 4 de julio fue asesinado de 18 puñaladas en Presidente Derqui, partido de Pilar .

“Estaba contento porque iba a arrancar a trabajar. Me decía que con el primer sueldo se iba a hacer su casilla” , recordó su hermana Belén Armella en diálogo con TN .

Por el crimen hay dos hombres detenidos e imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas , mientras que un tercer sospechoso permanece prófugo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia y la querella, esa noche Andrés se encontraba en la casa de Brenda López , una joven con la que mantenía una relación sentimental desde diciembre. También estaba José Luis Niz, conocido como “Choly”, excuñado de la mujer.

Según el relato de Belén, tres hombres llegaron al lugar en una camioneta Ford EcoSport negra. Uno de ellos bajó para saludar y, segundos después, comenzó una discusión con Andrés. Tras un primer enfrentamiento, los agresores se retiraron, pero regresaron entre cinco y diez minutos después armados con cuchillos.

“Primero atacaron a José Luis, le pegaron en la cabeza y él salió corriendo. Mi hermano quedó solo y empezaron a apuñalarlo ”, contó la joven en diálogo con TN .

De acuerdo a su relato, un vecino intentó asistir a Andrés mientras esperaba la llegada de una ambulancia. Cuando arribó un patrullero, les pidió a los policías que lo trasladaran de urgencia a un hospital, pero -según denunció- eso no ocurrió.

“Mi hermano murió desangrado en la vereda. El chico que intentó ayudarlo se enojó con la policía porque no lo querían llevar al hospital y terminó rompiendo el patrullero”, sostuvo Brenda.

Hasta el momento, el móvil del crimen sigue siendo un misterio. Sin embargo, la familia sostiene una hipótesis que también fue mencionada por testigos que estaban en el lugar. “Brenda nos dijo que el problema era con José Luis, no con Andrés. Mi hermano no tenía problemas con esa gente ”, aseguró Belén.

De acuerdo a su versión, los agresores habrían ido a buscar a “Choly”, pero terminaron atacando a Andrés, quien era el único que no tenía ningún vínculo familiar con el resto de los presentes.

Luciano Martínez, el abogado que representa a la familia de la víctima como particular damnificado, aclaró a TN que esa posibilidad todavía no está acreditada en el expediente.

“Es una hipótesis, pero no tenemos indicios probados aún, ya que el asesinato contra Andrés, por lo que obra en la causa, estuvo planificado y ejecutado con alevosía ”, señaló el letrado. También agregó que, hasta el momento, “no había antecedentes ni disputas anteriores con la víctima”.

Los dos detenidos son Emanuel Rojas , alias “Negri”, señalado como el autor material de las puñaladas, y Ernesto Martínez , conocido como “Bocha”. Ambos permanecen imputados, aunque todavía no se les dictó la prisión preventiva.

El tercer sospechoso es Eduardo Rojas , alias “Kike”, hermano de Emanuel, quien continúa prófugo. La investigación está a cargo del fiscal Germán Camafreita, la UFI N°4 de Pilar.

Según informó la familia, durante los allanamientos realizados horas después del crimen la Policía secuestró la camioneta en la que se movilizaban los sospechosos y los cuchillos que habrían sido utilizados en el ataque.

Martínez confirmó además que la querella ya fue aceptada en la causa y que está aportando pruebas para sostener la acusación contra los tres involucrados. También adelantó que denunciarán por presunto encubrimiento a la pareja del acusado que permanece prófugo.

Mientras la investigación avanza, los familiares denuncian que comenzaron a recibir intimidaciones. “Pasan autos por la casa a la madrugada gritándoles que se cuiden”, reveló Martínez. Además, indicó que debieron solicitar la intervención del Municipio de Pilar para reforzar la seguridad en la casa de la familia.

Las amenazas incluso quedaron asentadas en una denuncia presentada por Kevin, el hermano de Andrés, el 8 de julio. Allí aseguró que varias personas pasaban frente a la casa familiar en distintos autos y los intimidaban con frases como “Ya le va a caber a tu hermano” .

Como consecuencia de esa situación, instalaron cámaras de seguridad y, según el abogado, incluso tuvieron dificultades para que les tomaran la denuncia por las amenazas. “Queremos que se haga justicia” , cerró Brenda.

Fuente: TN