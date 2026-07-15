Pactaron un encuentro a través de una aplicación: lo asfixió, lo maniató y le vació el departamento

Un hombre fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por atar de pies y manos al dueño de un departamento , tras pactar un encuentro a través de Telegram, y robarle objetos de valor . El hecho ocurrió el 16 de julio de 2014 en un edificio ubicado en la avenida Colón al 2700, ubicada en Mar del Plata .

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 fue dictada luego de un acuerdo de juicio abreviado, validado por el juez Juan Manuel Sueyro. El fallo recayó sobre Jorge Leonel Soarez, quien fue declarado reincidente y deberá cumplir la pena hasta el 2 de mayo de 2028. El Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que establecieron cómo se concretó el asalto luego de una cita coordinada por la aplicación Telegram .

Según la investigación, Soarez ingresó al departamento del sexto piso tras coordinar el encuentro con F.L.V. Al ingresar, le aplicó una maniobra de asfixia, lo redujo y lo ató de pies y manos. Durante el robo, el agresor sustrajo: una notebook, un iPhone, otro teléfono celular Samsung, auriculares de última generación, cargadores, prendas de vestir y lentes.

Por otro lado, obligó a la víctima a realizar una llamada a una amiga para que le hiciera una transferencia bancaria. Antes de retirarse de la vivienda, el hombre le dijo a F.L.V: “ No hagas ruido porque vuelvo y te mato ”.

En su declaración, el condenado reconoció el encuentro pactado mediante Telegram y argumentó que esperaba contactar a una mujer. Afirmó que, tras un forcejeo por supuestas proposiciones de la víctima, tomó algunos objetos y se retiró.

Las autoridades descartaron eximentes, atenuantes y agravantes, y confirmaron la responsabilidad penal de Soarez por el delito de robo con arma de fuego sin aptitud funcional acreditada y con empleo de llave verdadera sustraída.

La resolución judicial estableció la reincidencia del acusado y fijó, de manera provisoria, el vencimiento de la pena para mayo de 2028 . La causa expuso el riesgo de los encuentros pactados por aplicaciones y la utilización de la violencia para consumar robos en entornos urbanos.

La Policía de Mendoza investiga la actividad de una banda que, bajo la modalidad de “ viudos negros ”, cometió dos robos violentos con pocas horas de diferencia en la calle Lamadrid, en el distrito de San Roque, Maipú . Las víctimas fueron captadas a través de plataformas digitales y sorprendidas al llegar al punto de encuentro pactado. Los atacantes actuaron en ambos casos en grupo, armados con cuchillos y elementos contundentes.

El primer episodio involucró a un hombre de 35 años , quien había coordinado una cita mediante una aplicación. Al arribar al lugar, fue interceptado por tres individuos armados con cuchillo, quienes lo obligaron a subir a su propia camioneta. Allí le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla del sistema del vehículo. Además, lo forzaron, bajo amenazas, a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos . Posteriormente, la víctima fue liberada y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.

Horas más tarde, un hombre de 57 años denunció un hecho con características similares. Según su relato, había pactado el encuentro a través de una página web y, al llegar, fue reducido por tres delincuentes con cuchillo y un objeto de hierro. Los asaltantes lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo, le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos . El automóvil fue hallado abandonado a pocos metros del lugar y, dentro del rodado, los investigadores encontraron el cuchillo utilizado en el asalto.

Ambos casos ocurrieron en la misma zona y presentan un modus operandi idéntico. La Oficina Fiscal de Maipú dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica. Las autoridades analizan la hipótesis de que se trata de una sola organización criminal , aunque hasta el momento no hay detenidos.

Fuente: Infobae