Murió un hombre de 89 años cuando caminaba junto a su bicicleta y lo aplastó un rodillo neumático: en la zona realizaban obras viales

En un trágico episodio, un jubilado de 89 años murió luego de ser atropellado por una máquina municipal que hacía trabajos de asfaltado en la localidad de El Cerrito, en la ciudad de San Rafael, en Mendoza . El hombre iba caminando con su bicicleta al lado cuando lo embistió un rodillo neumático.

La fatídica escena transcurrió cuando la víctima, identificada como Héctor Varela, transitaba por las calles del barrio Altos, donde los equipos del municipio hacían tareas de enripiado y preparaban la zona para el asfalto.

De acuerdo con la información que difundieron las autoridades municipales, el hombre “iba a pie por el lugar, llevando su bicicleta a la par” , cuando por razones que se investigan recibió el impacto de la maquinaria.

Debido al fuerte golpe y las consecuentes heridas, Varela murió de inmediato , indicó El Diario de San Rafael.

Después de la tragedia, desde la comuna aseguraron que había carteles que indicaban la obra en construcción. Y aseguraron que “las calles intervenidas se encontraban debidamente señalizadas y con los cortes pertinentes alertando el movimiento de máquinas de gran porte".

En tanto, el Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la máquina involucrada fue una Tortone E200, que era conducida por un operario de 57 años. El vehículo, según la radio Rafaela , "circulaba por calle Espinelli en sentido oeste-este al momento del impacto".

Momentos después de la tragedia, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar del accidente, donde el personal médico confirmó que el jubilado ya no tenía signos vitales.

En el operativo intervinieron integrantes de la Comisaría 32, Policía Vial y Policía Científica, quienes trabajaron mientras la circulación estaba cerrada para que se hicieran las pericias correspondientes.

Por su parte, el trabajador involucrado fue sometido a un test de alcoholemia. La prueba tuvo resultado negativo.

En este contexto, los equipos municipales quedaron a disposición de la familia de la víctima, mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias que llevaron a Varela a la muerte.

Fuente: Clarín