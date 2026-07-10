España: al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y cientos de evacuados por un incendio forestal

ALMERÍA.– Un incendio forestal arrasó la noche del jueves una remota comunidad mayormente de expatriados en el sur de España, con al menos 12 muertos confirmados cuando la gente intentaba huir de las llamas, según informaron las autoridades este viernes . Las llamas dejaron al menos otros ocho heridos y 23 personas estaban desaparecidas.

El incendio, uno de los más mortíferos registrados en España, s e desató a última hora en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, en un momento en que el país ha estado lidiando con altísimas temperaturas.

Las llamas, que arrasaron un área de alrededor de 4000 hectáreas, se propagaron a gran velocidad en un terreno escarpado y con casas aisladas. Allí fueron halladas de madrugada las primeras siete víctimas, a las que se sumaron más tarde cuatro personas localizadas en el interior de un coche y una más encontrada en un camino agrícola.

La mayoría de las víctimas murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardadas, dijo el presidente de los servicios de emergencia de Andalucía, Antonio Sanz. Algunos intentaron escapar por el cauce seco de un río que se convirtió en una trampa mortal.

Se cree que cuatro de las víctimas eran ciudadanos británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos de ese origen. También se cree que entre los muertos se encuentran personas de otras nacionalidades y se espera que la cifra de muertos aumente, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades ordenaron a la población que permaneciera en sus hogares y las muertes parecen haberse producido cuando algunas personas decidieron intentar evacuar en sus vehículos. S iete de las víctimas murieron por esa causa.

“Las consecuencias fueron terribles. Todo parece indicar que, en el caso de los fallecidos, estamos en su mayoría –o todos ellos– ante extranjeros”, afirmó Sanz.

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El dispositivo de alerta fue un aviso efectuado “de manera personal” por el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, uno de los municipios afectados, junto con agentes de la Guardia Civil y concejales de la corporación. Acudieron a las viviendas de los residentes diseminados por los alrededores de la localidad recomendando, según los casos, a evacuar o confinarse.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia . Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local.

Además, cerca de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural y varias rutas cerraron por los incendios . Por otro lado, varios lugareños que pudieron esquivar las llamas registraron el avance del fuego y compartieron esos videos en redes sociales.

Sanz instó a los residentes a seguir las instrucciones oficiales y a evitar correr riesgos , ya que las autoridades se centraban en salvar vidas. Otras cuatro personas estaban siendo atendidas en el hospital por quemaduras graves.

Juan Manuel Moreno , presidente de la Junta de Andalucía, declaró a la emisora Cadena Ser que otras 19 personas estaban desaparecidas . La cifra luego se elevó a 23.

Mientras las autoridades intentaban localizarlas, familiares angustiados de todo el mundo publicaban mensajes en las redes sociales y en ‌foros locales pidiendo su búsqueda.

Una mujer, por ejemplo, denunció la desaparición de su hija e indicó que manejaba un Ford Fiesta rojo y llevaba a su perro consigo para que intenten identificarla .

Otra persona, de Estados Unidos, contó ⁠que su hermano formaba parte de un grupo de diez personas que intentaron escapar por un valle junto a un arroyo. Compartió las coordenadas y ‌pidió a los servicios de emergencia que lo buscaran.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, seguían luchando contra este fuego que devoró cerca de 4000 hectáreas y obligó a desalojar de sus casas a 1400 personas.

Se cree que el incendio se inició cuando un cable eléctrico se soltó y cayó sobre una zona de matorral seco , según explicó Pedro Ridao, alcalde de la localidad cercana de Antas, a la cadena estatal TVE .

“Fue sobre todo el aire que hacía ayer tarde lo que lo propagó. Conforme iba avanzando la tarde, veíamos que el fuego estaba corriendo, estaba devorando cortijos, chalés, coches... Así que ya nos activamos”, dijo Ridao. La zona cuenta con numerosos barrancos, lo que complica el acceso de los servicios de emergencia, añadió Ridao.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , expresó sus condolencias a las familias de los muertos y dijo ‌que sentía “enorme tristeza y desolación” .

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia , acompañados por sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía , guardaron un minuto de silencio por las víctimas en la ceremonia que marcaba el final de la formación militar de Leonor en la base aérea de San Javier.

“Queremos desde aquí transmitir nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos . También por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado”, indicó el rey.

El incendio forestal tuvo lugar mientras España atraviesa una intensa ola de calor , con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas.

Cuando se originó el fuego, la zona estaba en situación de peligro extremo de incendio forestal. Se trata del nivel máximo de la escala que tiene operativa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante los últimos años, el país sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C , creando las condiciones para incendios devastadores.

En lo que va del año, se han quemado unas 57.000 hectáreas , aproximadamente la mitad de la media anual de las últimas dos décadas ‌y lo que supone el 40% de toda la superficie quemada en la Unión Europea (UE) , según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

El año pasado, una ola de calor récord en agosto provocó la peor temporada de incendios en tres décadas , calcinando 330.000 hectáreas, una superficie cercana a la de toda la isla de Mallorca .

Román García , bombero forestal de Salamanca , explicó en la cadena pública TVE que estos incendios no suelen darse hasta agosto , y que ahora se habían adelantado porque la vegetación se seca antes.

El número de víctimas mortales convierte este ​incendio en el más mortífero de España desde 2005, cuando 11 bomberos perdieron la vida en un incendio en la provincia central de Guadalajara , provocado por una barbacoa. Aquella catástrofe dio lugar a cambios importantes en los sistemas españoles de prevención de incendios y de respuesta ante emergencias.

Agencias AP, AFP, Reuters, y diario El País

Fuente: La Nación