Denunció que siguió al conductor que atropelló a su cachorro y terminó amenazado con un arma en Ostende

ZONALES

Imagen recreada con IA

Un electricista de 27 años denunció haber sido amenazado con un arma de fuego luego de perseguir al conductor de una camioneta que, según su relato, atropelló a un cachorro y escapó sin detenerse. El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N.º 4 bajo la carátula de amenazas agravadas.





De acuerdo con la denuncia, todo comenzó durante la tarde del día anterior, cuando su sobrino y un cachorro jugaban sobre la vereda de su vivienda, en Ostende. En ese momento, el perro se cruzó de manera imprevista y fue embestido por una camioneta Chevrolet negra, cuyo conductor continuó la marcha sin detenerse.





Ante esa situación, el denunciante decidió subirse a su motocicleta para seguir al vehículo. Finalmente logró interceptarlo en Corso Elegancia, entre Roma y New York, donde se produjo una discusión porque, según declaró, el conductor se negaba a hacerse cargo de haber atropellado al animal.





En su presentación judicial, el joven relató que, molesto por la situación, tomó un palo durante la discusión. Fue entonces cuando, según denunció, el otro hombre reaccionó tomando una pistola que tenía junto al freno de mano de la camioneta.





Según consta en la denuncia, el conductor "agarró con la mano derecha una pistola, que tenía donde está el freno de mano; la misma era de color negra, de gran tamaño, y la puso sobre el manubrio", mientras le decía: "Ahora qué vas a hacer, que vos me querés robar".





El denunciante aseguró que, al ver el arma, decidió alejarse por temor, mientras que el conductor abandonó el lugar y se dirigió hacia una vivienda ubicada sobre calle Espinoza.



