Detuvieron al reconocido abogado que causó un choque fatal en la Panamericana

A casi una semana de la muerte de una conductora en la Panamericana, a la altura de Martínez, se confirmó la detención del reconocido abogado laboralista Andrés Prieto Fasano, de 37 años , que conducía el vehículo que embistió al de la víctima fatal, que estaba detenido.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años . Según pudo saber Clarín , su pasajera resultó con heridas graves y fue hospitalizada.

Prieto Fasano también resultó herido, y al momento de su detención, este jueves en Palermo, estaba en silla de ruedas. Lo acompañaban su madre, la exjueza del Departamento Judicial San Isidro, ya jubilada, Lidia María Fasano, y su hermano.

Se dio intervención a la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad, que hizo efectivo el arresto. En el caso tomaron intervención la comisaría 10ma. de San Isidro (Martínez Oeste) y la fiscal Carolina Asprella, que caratuló el caso como "homicidio culposo".

No se precisó hasta el momento si se le practicó al conductor del Hyundai el test de alcoholemia.

Según el informe policial, la investigación para dar con su paradero y posterior arresto tenía como foco dos domicilios posibles, Palermo y San Isidro, y fue finalmente en la Ciudad , cuando salía de ese domicilio, en el que estaba siendo vigilado.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en las imágenes de las cámaras de seguridad, el VW Polo que conducía la víctima para una app de viajes, se detuvo en el cuarto carril rápido. Se investiga si fue a raíz de un desperfecto mecánico. Tras unos segundos, recibió el impacto desde atrás .

En sus redes sociales, Prieto Fasano se muestra con importantes personalidades políticas y también del ámbito religioso. Forma parte del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde es director de Relaciones Institucionales. Además, es profesor universitario en la UBA y publicista jurídico.

Su último posteo en las redes sociales incluye fotos de su viaje a Europa, adonde estuvo con el papa León XIV en El Vaticano.

"Como gesto de reconocimiento, le obsequiamos un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina", escribió.

También visitó la tumba del papa Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayo, y a su amigo monseñor Guillermo Karcher en la Basílica de Basílica de Santa Maria del Popolo.

Fuente: Clarín