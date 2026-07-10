Enduro del Invierno 2026: Pinamar vuelve a las raíces de la carrera de arena más espectacular de Argentina

ZONALES

La cuarta edición del Monster Energy Enduro del Invierno ya tiene fecha confirmada. El 29 y 30 de agosto de 2026, Pinamar será nuevamente el escenario de una competencia que reunirá a más de 500 pilotos y marcará el regreso simbólico al lugar donde comenzó una historia que revolucionó las carreras de arena en Sudamérica.

Para el motociclismo de arena argentino, uno de esos nombres es, sin dudas, Pinamar. Allí nació una historia que lleva más de tres décadas escribiendo capítulos inolvidables y que, en agosto de 2026, sumará una nueva página con la realización de la cuarta edición del Monster Energy Enduro del Invierno.

La organización confirmó oficialmente que la competencia se disputará los días 29 y 30 de agosto bajo un concepto que resume a la perfección el espíritu de esta nueva etapa: "Back To The Origins".