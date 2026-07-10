Harry Kane, el 9 que juega de todo en Inglaterra y entrenó como arquero para hacer más goles también sabe bromear

“Los ingleses tenemos tres certezas en la vida: la muerte, los impuestos y Kane haciendo goles”. En pleno Mundial, la pregunta de un periodista le sacó una sonrisa a Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. Y sirve de disparador para analizar a un centrodelantero bestial como Harry Kane. En un torneo extraordinario en donde los principales elogios se los llevan Lionel Messi y Kylian Mbappé, Kane tampoco se preocupa sólo en romper redes, sino que es un 9 que juega de todo. Esto no es de ahora, pero a días de cumplir 33 años sigue esforzándose como si recién comenzara su carrera y se debatiera entre ser arquero o delantero. ¿Es que Harry pudo ser arquero?. Sí.

El choque de cuartos de final frente a Noruega de este sábado también generará un duelo especial con Erling Haaland, otro 9 descomunal. De características diferentes, pero ambos son valorados -sobre todo- por hacer goles, por ser la referencia ofensiva que todo equipo necesita para ganar.

Harry hace los goles de siempre y mantiene su desempeño doble entre ser enganche, bajar a jugar como un clásico 10 y centrodelantero letal en el 4-2-3-1 base, pero también es un defensor más. En este Mundial mantuvo su poderío con 19 remates, seis goles y una asistencia, pero también se lo ve corriendo como doble 4 para respaldar al lateral derecho de turno o bajando a ubicarse por detrás de la línea de la pelota como si fuera un 5-táctico. En el mapa de calor donde se reflejan sus principales toques de pelota durante el Mundial de Opta Stats Perform se puede ver que el área rival sigue siendo su principal hábitat, pero también hay marcas en campo propio, por fuera y por dentro, como se pueden ver en las imágenes ante México y República Democrática del Congo.

Hay “asistencias invisibles” , como en la que arrastra la marca para el segundo gol de Bellingham a México. O en la que pivotea involuntariamente (no hubo intención de pase sino disputa de la dividida con el central) en la acción del penal del arquero a Gordon que el propio Harry convirtió en el 3-1. Pero él lo exige. También la que se genera a sí mismo para el golazo a Congo para el 2-1. Cuando sus compañeros no lo buscan tanto, Inglaterra puede empatar 0-0, como sucedió en el empate con Ghana: la primera pelota que le llegó a Kane dentro del área rival fue a los 48 minutos del primer tiempo. Fue la tarde en la que luego erró un gol increíble abajo del arco de zurda y tras un rebote de un cabezazo de O’Reilly en el travesaño, pero una confirmación de que es humano.

No toca mucho la pelota Kane, pero cuando lo hace destaca su inteligencia para ubicarse y moverse siempre donde el equipo lo necesita: en la Copa del Mundo realizó 66 pases de los cuales acertó 51 (un 71,8% de eficacia) . Le hicieron la misma cantidad de faltas de las que él cometió (un promedio de 1,3 por cotejo) y fue protagonista de 24 secuencias de pases que finalizaron en remates. Los mejor es cuando le tiran centros, eso no cambia: tiene un cabezazo letal, como lo sigue demostrando.

Pero desde lo defensivo también marca el camino en una selección que dejó en el camino a futbolistas más ‘elegantes’ como Cole Palmer o Phil Foden y pretende darle más agresividad a las dos áreas. Anthony Gordon algunas veces le genera algún enojo con una pelota perdida y falta de reacción para el retroceso , pero se lo menciona cuando finalizó la acción: antes agacha la cabeza y corre como si tuviera 17 años y debiera demostrarle al DT lo valioso que es. “Pasión y seriedad. Está haciendo una temporada increíble, sólo superada por Messi. Pero cuando uno está al lado de un jugador así, trata de aprovecharlo, tratas de adquirir todos los hábitos que tiene, de entender por qué puede hacer todo lo que hace y está en la cima. Es la dedicación, nunca se equivoca. Es un jugador increíble y una inspiración para todos nosotros”, dijo Gordon hace unos días.

Kane demostró correr a una velocidad máxima de 32,4 km/h en la Copa del Mundo, tiene un 54% de aciertos en las presiones altas que terminan con pérdidas del rival (forzó 20 pérdidas de los adversarios), ganó 16 de los 40 duelos que disputó y aportó 7 despejes. Es el segundo jugador con más participaciones en las secuencias de ataque de Inglaterra (22), detrás de Jude Bellingham (24). Más atrás aparecen -como se puede ver en el gráfico de Opta- los volantes centrales Declan Rice (18) y Elliot Anderson (15).

Pero también aparece abajo para marcar como si fuera un volante central defensivo , como sucedió en la acción que le cobran (erróneamente) penal a favor de México por una supuesta infracción a Brian Gutiérrez. En ese encuentro, que todos debieron multiplicar esfuerzos físicos por la expulsión de Jarell Quansah sólo Rice corrió más que Kane. Tuchel dispuso terminar marcando con un esquema 5-4 con Konsa; Stones, Guehi, Burn y Spence; Bellingham, Kane, Rice y Gordon para sostener el 3-2. En la victoria ante Croacia por 4-2, Kane salvó un gol rival con su panza tras un rebote en una jugada de córner.

Así como un buen detective muchas veces debe pensar como ladrón para comprender patrones o encontrar pistas para resolver un caso, un 9 también necesita saber de arqueros. Al menos de eso estaba convencido Kane. En su primer día en Ridgeway Rovers, su primer club, el entrenador Dave Bricknell preguntó si alguien quería jugar de arquero. Un Kane de seis años levantó la mano , y era bastante bueno, describe una nota en The Guardian. Además de entrenar en el campo, pasaba las tardes con el entrenador de arqueros Alex Welsh. ¿Eso fue clave para empezar a transformarlo en el mejor delantero de Inglaterra?.

“Harry es una companía estupenda. Tenía una confianza serena en que iba a tener una buena carrera. Se notaba que tenía algo especial: confianza en sí mismo. No era del tipo ‘el fútbol me debe la vida’, sino más bien: ‘Voy a trabajar sin descanso para ganarme la vida’” , cuenta para el diario inglés Peter Taylor, entrenador que dirigió a Kane en la selección Sub 20.

En Totteham tuvo un gran cambio en su estilo de juego a raíz de las exigencias de Mauricio Pochettino (hoy como DT de Estados Unidos) quien pretendía un estilo de centrodelantero más agil, con otro biotipo para que trabaje en la presión de los rivales. “Creo que Harry Kane es el mejor jugador del mundo en cuanto a fortaleza mental, fuerza de voluntad y esfuerzo”, escribió Pochettino en su libro de 2017, Un mundo feliz.

“Ahora es mayor y más sabio. Gestiona mejor sus niveles de energía en los partidos. Sabe cuándo presionar. Sabe cuándo bajar a recibir el balón. Probablemente lo estemos viendo en su mejor momento”, cuenta Allan Russell en The Guardian , ayudante de campo de Gareth Southgate en la selección inglesa. La especialidad de Russell era “entrenador de delanteros”. “Con los años, eso se convirtió en una seguridad en sí mismo tal que era imposible desviarlo del camino, pasara lo que pasara. Harry es despiadado. Vive pensando en el gol, pero juega para todo el equipo”, agrega Russell. El ejemplo de cómo un 9 puede tener el arco entre ceja y ceja, pero también mirar el partido como un trabajo colectivo.

También sabe salir del rol de goleador serial y hacer bromas. Como aquella vez que, en la selección Sub 20, ante la generación para descomprimir tensiones de un torneo de golf, apareció vestido con ropa acorde al deporte. O para dar una entrevista mientras degustaba comida picante. En los últimos días se tomó con humor la cantidad de memes que se hicieron por su voz afónica en su entrevista pos partido de México, todavía en pleno campo de juego.

Sobre el duelo con Haaland, su compañero Morgan Rogers proyectó: “Es un espectáculo para los hinchas y será muy interesante ver quién termina imponiéndose. Espero que sea Harry (Kane) y estoy seguro de que lo será. Tenemos plena confianza en él. Está jugando probablemente al nivel más alto de su carrera, lo que resulta increíble por todo lo que ha hecho durante tantos años”.

Así como los principales flashes se los llevan Messi y Mbappé, Kane no se resigna en la lucha por ser el goleador del Mundial 2026. ¿Cómo está la tabla histórica en la principal cita de selecciones? Manda Lionel Messi con 21 festejos, lo sigue Kylian Mbappé con 20; luego aparece Miroslav Klose (Alemania) con 16; Ronaldo (Brasil), con 15 y luego Kane, que ya igualó la marca de Gerd Müller (14) .

Los seis goles que hizo Kane en el torneo fueron dentro del área. Su hábitat es esa, su aporte decisivo sigue allí, pero no se queda en su zona de confort, va más allá. También se mata para colaborar en defensa, para ser un nexo colectivo en ambas direcciones: sabe que un Mundial se define en los metros finales, pero se gana en toda la cancha.

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Fuente: La Nación