Escándalo en el gremio de Moyano: peritan la PC del hotel de Camioneros por la estafa de US$ 10 millones

Diez meses después de la denuncia que Hugo Moyano realizó por el presunto fraude por US$ 10 millones contra Camioneros , se acaba de iniciar una pericia informática a la PC de escritorio All in One -son las que dentro de la carcasa del monitor tienen el procesador,a la memoria y el disco rígido- que se encontraba en la administración del hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.

Esta nueva pericia se realiza en simultáneo con la contable que se lleva adelante desde marzo y que aún no tiene fecha de finalización.

En la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna , se esperanzaban con que la pericia contable estuviera finalizada para antes de la feria judicial de invierno, que se inicia el próximo lunes 20.

Pero fuentes con acceso al expediente vislumbran como improbable que ese estudio contable este listo antes de agosto.

En la causa por la estafa se encuentran imputados siete hombres. Los dos principales, por su peso dentro de la estructura del moyanismo, son Claudio Balazic y Paulo Villegas, quienes hasta que saltó el escándalo se desempeñaban respectivamente como secretario Administrativo y Tesorero de Camioneros . Eran hombres de extrema confianza del jefe camionero.

La imputación de ambos causó un terremoto en el sindicato. Ambos fueron desplazados de sus puestos, mientras la investigación sigue su curso.

Los otros imputados son dos ex empleados del hotel -uno fue su gerente y el otro el cheff; sus apellidos serían Ferrari y Sánchez - y dos ex proveedores.

En la causa judicial, iniciada por la denuncia impulsada por Hugo Moyano , se investigan presuntos sobreprecios en servicios y alimentos por más de 10 millones de dólares en el hotel 15 de diciembre, ubicado en el corazón de Mar del Plata.

El hotel estuvo cerrado a fines del año pasado, cuando empezó la investigación judicial. Pero reabrió sus puertas este verano. Eso sí: muchos afiliados se quejaron de que la estadía allí les resultaba prohibitiva.

Se esperaba que para fines de noviembre o principios de diciembre estuviera lista la pericia oficial, pero la jueza de Garantías N° 6 de Mar del Plata, Lucrecia María Bustos , la suspendió al dar lugar a un pedido de la defensa de uno de los apuntados por el presunto fraude.

Lo que pidió la defensa fue que la pericia contable no se realizará únicamente sobre las cuentas del hotel del gremio sino que también abarcarán las cuentas del propio sindicato.

La lectura que se hizo en aquel momento fue que con la jugada se le enviaba un mensaje directo a Moyano: que todas las cuentas, y no exclusivamente las del hotel, serán revisadas con lupa. El perito oficial que se disponía a realizar la pericia anterior ya contaba con los balances del hotel y su respectivo libro de IVA.

La PC que se empezó a peritar fue entregada a la Fiscalía por el propio gremio de Camioneros. A raíz de eso, la hipótesis es que en la máquina debería haber información -desde correos electrónicos hasta pagos y cobranzas- que podría complicar a alguno de los imputados.

La computadora se encontró preservada y con cadena de custodia , dijeron las fuentes consultadas.

La pericia contable aún se encuentra demorada . En parte esto se debería a que intervienen un perito oficial, otro del sindicato de Moyano y tres más en representación de los imputados.

La semana pasada los peritos contables estuvieron reunidos en la Fiscalía. No se sabe si harán un informe único o si habrá disidencias.

Recién cuando estén concluidos ambos estudios se podrá avanzar con los llamados a declaración de los imputados. Primero la Fiscalía necesita comprobar si realmente existió el perjuicio y de cuánto fue.

Mientras avanza la causa por la estafa, la obra social de Moyano sigue contra las cuerdas . Tiene una multimillonaria deuda, recorta prestaciones y hasta los descuentos en medicamentos fueron limitados.

Fuente: Clarín