Crearon un nuevo índice con Inteligencia Artificial para evaluar la reelección de Milei: le dio 72 sobre 100

Presenciales, telefónicas, online. Domiciliarias o en estaciones de transporte. Por celular o teléfono fijo. Por web o redes sociales. Las consultoras vienen tratando de ajustar sus metodologías para un desafío cada vez más complejo: pronosticar las elecciones . Ahora, una firma creó un nuevo índice con Inteligencia Artificial de cara a la reelección de Javier Milei. Y sacó 72 sobre 100 .

La encuestadora es RDT Consultores , una firma con origen en Mendoza, pionera en la medición a través de redes sociales. También se destacó por ser una de las que mejor anticipó el fenómeno libertario . Clarín accedió a su último trabajo , que trae datos clásicos de coyuntura política y económica, más el flamante "Índice de Reelegibilidad" .

Parte del estudio, con datos electorales, fue anticipado por este diario . Allí, La Libertad Avanza y Milei aparecían con buenos números para los comicios que viene. El Presidente lograba el mejor piso y mejor techo de intención de voto , LLA lideraba para primera vuelta y Milei se imponía en un eventual balotaje contra el gobernador Axel Kicillof .

Pero el índice, justamente, suma variables a la intención de voto para tratar de minimizar el margen de error y anticipar tendencias. Por ejemplo, suma la aprobación de la gestión, el voto útil o la mirada sobre la herencia K.

El sondeo de RDT se hizo en base un relevamiento nacional de 1.360 casos , entrevistados entre el 25 y el 30 de junio, con 3,3% de desvío estadístico.

De entrada, conviene recordar los números electorales que sacan Milei y los libertarios en esta última encuesta de RDT . Como se explicó, el Gobierno tuvo las mejores cifras en cuatro de las cinco variables evaluadas : sólo el rechazo/nunca lo votaría más bajo quedó en manos de Victoria Villarruel , la vice que fue desplazada del armado aun antes de asumir.

1) El Presidente sacó 20,6% de piso/voto seguro más alto entre seis potenciales candidatos evaluados: él y la vice, más Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Mauricio Macri y Myriam Bregman.

2) También tuvo el techo más alto , con 40,5% (al piso de 20,6% sumó 19,9% de voto probable).

3) Villarruel quedó con el rechazo más bajo : 46,9% de nunca lo votaría.

4) La Libertad Avanza lideró para primera vuelta presidencial como espacio, con 29,3% .

5) Milei le ganó un eventual balotaje a Kicillof por cuatro puntos: 37,7% a 33,7% .

En cuanto al nuevo índice , por supuesto los dos datos más fuertes son las mediciones de intención de voto. Que dejan estas conclusiones en el informe:

1) "Milei no gana en primera vuelta: su intención de voto no alcanza el umbral para ganar en el primer turno; su fuerza se consolida en el balotaje, como en 2023 " .

El 29,3%, de todos modos, destaca el trabajo, representa 38,5% de votos válidos . Para ganar sin revancha, vale recordar, hay que llegar a 45% o tener un mínimo de 40% con 10% o más de diferencia sobre el segundo.

2) "Gana el balotaje contra Kicillof: Milei obtiene el 52,8% de los votos válidos y el antikirchnerismo le ordena la elección. El índice se calcula sobre este escenario de balotaje" .

La última frase es clave: RDT explica que la alta probabilidad de ganar el balotaje (72 sobre 100) se apoya en un hipotético mano a mano con el gobernador bonaerense, cuya figura activa el voto anti K.

"Este índice refleja el clima social y político al momento del relevamiento y una oferta electoral supuesta : en particular, supone que el rival del balotaje es Kicillof. Si el peronismo definiera otro candidato, el resultado del balotaje -y con él el índice- podría modificarse. Es una foto del escenario actual, no un pronóstico; se lee con su banda, no como valor cerrado", concluye el estudio.

Pero además de la intención de voto, la consultora armó una suerte de semáforo, que tiene en cuenta otras variables. Es un "Tablero de señales" , a las que adjudica un "valor" (puede ser un número o una evaluación más general) y un "estado" ("favorable" / "en zona" / "en contra").

Que las señales sean "favorable" o "en zona" implican que las reelección de Milei es más probable. Todo, siempre vale recordarlo, como datos extra a la intención de voto tradicional, que sigue siendo el insumo central.

El primer "Termómetro de Señales" dio así:

1) Rechazo a Milei (techo) / 50,3% / En zona.

2) Firmeza del apoyo propio / Media / En contra.

3) Voto últil antiperonista / 30,30% / Favorable.

4) Fuga hacia la derecha / Moderada / En contra.

5) Piso del peronismo / 23,80% / Favorable.

6) Temor a un gobierno peronista / 42,70% / En contra.

7) ¿A quién culpan por la economía? / Empate / En zona.

8) Expectativa económica / Negativa / En contra.

9) Apoyo al rumbo (su núcleo) / 86,80% / Favorable.

10) Voto de primera vuelta / En zona / En zona.

11) Balotaje contra Kicillof / 52,80% / Favorable.

A pedido de Clarín , la directora de RDT , Martha Reale , explicó y analizó el nuevo parámetro:

"En un país que vive pendiente de las encuestas , la pregunta de fondo suele quedar sin respuesta clara: más allá de la foto de intención de voto, ¿qué chances reales tiene un presidente de ser reelegido? Para responderla desarrollamos el Índice de Reelegibilidad (IR) , un modelo propio que resume toda la encuesta en un solo número, del 0 al 100".

"Su lógica es simple y se apoya en las reglas electorales argentinas : para reelegir hay dos caminos, ganar en primera vuelta o ganar el balotaje. El índice mide directamente esas dos cosas -la intención de voto de primera vuelta y el resultado del balotaje frente al principal rival- y las combina según los umbrales que fija la ley".

"El resultado no se expresa como un número cerrado, sino con una banda, y con una advertencia central: no es un pronóstico, es una foto del escenario actual".

"En la medición de junio, el IR ubica a Javier Milei en 72 sobre 100 . El número describe un escenario preciso: el presidente no gana en primera vuelta -su intención no alcanza el umbral-, pero sí gana el balotaje frente a Axel Kicillof, donde el antikirchnerismo le ordena la elección".

"Dicho de otro modo: su fortaleza es electoral, no de gestión . Gobierna con una aprobación en baja, pero frente a una oposición que todavía no logra capitalizar".

"Detrás del número hay un tablero de señales , una suerte de semáforo. Cada señal es un 'driver': un factor que empuja a favor o en contra de la reelección -el temor a un gobierno peronista, el voto útil, el aguante del núcleo propio, la expectativa económica-".

"El verde indica que ese factor juega 'a favor'; el negro, que juega 'en contra'; y el amarillo, 'en zona', que está en un umbral de tensión, sin definición, y hay que vigilarlo. Ese tablero no calcula el número : lo explica y, sobre todo, lo anticipa".

"Ahí está la clave de cómo evolucionará el índice. El número siempre saldrá de las dos mediciones directas: la intención y el balotaje . El semáforo no suma ni resta a ese puntaje. Su función es otra, y es la más valiosa: los drivers económicos y de expectativa se mueven antes que el voto declarado".

"Cuando una señal vira al rojo, está avisando que el índice va a bajar en las próximas mediciones, antes de que eso aparezca en la intención. El número dice dónde estamos; el semáforo, hacia dónde vamos".

"Junio marca la línea de largada : la primera medición formal desde la que arranca la serie. De ahí en más, ola a ola, el índice y el semáforo se leerán juntos: uno como fotografía del presente, el otro como sistema de alerta temprana".

"Conviene insistir en la advertencia, porque es lo que distingue una lectura seria de una profecía: el índice refleja el clima social y político del momento, sobre una oferta electoral supuesta. En particular, ese 72 asume que el rival del balotaje es Kicillof. Si cambia el clima, o si el PJ define otro candidato, el número puede cambiar. Por eso se lee con su banda, y no como un veredicto".

"Para construir y procesar el índice integramos herramientas de inteligencia artificial a nuestro flujo de trabajo, que nos permiten modelar los datos con una potencia inédita. Pero el criterio -qué medir, cómo leerlo y con qué recaudos- sigue siendo, y seguirá siendo, humano ".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín