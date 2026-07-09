“No te quiso nadie” y “Parecés un mozo”, el insólito y acalorado cruce entre un diputado peronista y Caruso Lombardi

El diputado peronista Aldo Leiva y Ricardo Caruso Lombardi protagonizaron este miércoles por la noche un cruce tan inesperado e insólito como acalorado en un programa de televisión. La discusión subió de temperatura paulatinamente y terminó con intercambio en duros términos.

Todo comenzó cuando comenzó la intervención de Leiva en el programa A Dos Voces , de TN , luego de que el entrenador realizara un análisis sobre los pormenores del Mundial, en general, y de la Selección Argentina en particular.

“ Caruso, que vende humo, que siempre dirigió equipos de la B y ahora está esperando que Argentina quede afuera para decir que tenía razón”, acusó el legislador de Unión por la Patria, quien alguna vez se puso una peluca en medio de una sesión en el Congreso para aludir a Javier Milei.

El extécnico de San Lorenzo, Racing e innumerables equipos del ascenso argentino, al parecer, no se había retirado del estudio y volvió tras sus pasos desde atrás de las cámaras. “¿A vos quién te dijo eso?”, disparó.

“Te escucho siempre. ¿A quién le ganaste? ”, devolvió Leiva. Caruso, señalando la silla del estudio donde había realizado su intervención momentos antes, le preguntó: “¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba ahí?”.

El diputado contestó que no le habían dado la palabra y que por eso no lo había cuestionado de frente. El técnico le dijo que no lo conocía como para opinar de él. “ Hablás al cohete siempre ”, chicaneó el legislador. El entrenador, rápidamente, exigió: “ Si a vos no te conoce nadie. ¿Quién sos? Hablá de vos”.

A partir de ese momento, el clima en el estudio comenzó a espesarse y la temperatura, a subir. Todo, momentos previos a que iniciara la cadena nacional desde Tucumán, por los festejos por el Día de la Independencia.

“¿A quién le ganaste? No te fuiste a dirigir afuera porque nadie te quiso llevar , esa es la verdad. Sos un maleducado que habla pavadas siempre. Hasta vendía humo que quería pelear y saliste rajando en el estacionamiento cuando estaba en San Lorenzo, te hacés el valiente”, recordó Leiva, en referencia a la pelea en la calle que Caruso protagonizó hace poco más de 14 años con Fabián García, por entonces ayudante de campo de Leonardo Madelón, a la salida de un programa de televisión.

Sorprendido, Caruso replicó con otra chicana: “Quién sos vos? Es la primera vez que te veo la cara. Si te veo, te pido una Coca, tenés una pinta de mozo increíble ”.

La discusión siguió con la misma tónica por unos minutos, entre “No le ganaste a nadie” y “Hablá de vos”. Hasta que el técnico sacó chapa de su trayectoria en el fútbol. “ Callate la boca, mozo de cuarta . Yo te puedo enseñar vida y obra de fútbol. ¿Vos a qué te dedicás? ”, lo desafío, dirigiendo el desencuentro hacia otra temática.

“¿Qué te importa? Soy diputado, cargo al que vos no pudiste llegar porque a vos nadie te votó”, subió la apuesta el legislador que en mayo pasado también se cruzó con el presidente de la Cámara baja , Martín Menem, quien lo tildó de "payasesco" por demorar su voto.

Caruso, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en las elecciones de 2025, contragolpeó: “ Tratá de laburar un poco, que tenés las manos limpitas, vago . Vivís del Estado. Seguro andás con coche y casa nueva, porque no hacés nada. Laburen para el país. Yo laburé para el fútbol argentino 34 años y tengo que aguantarte a vos. Caradura”.

“Ahí te están esperando en el estacionamiento, que es lo que vos sabés hacer”, insistió Leiva, volviendo sobre la reyerta callejera de 2012. “Te espero donde vos quieras, sos un perejil. Atorrante. Vago. Explotador. Vivís de la gente. Yo laburé toda mi vida. ¿De qué te reís? Hasta la dentadura tenés postiza ”, sentenció, filoso, Caruso Lombardi.

Ya las cámaras no tomaban a ninguno de los dos. La imagen se había ido hacia Tucumán, donde minutos después comenzaría el acto del Presidente.

Fuente: Clarín