Eliminación de las PASO: tres gobernadores desafían al PJ y puede haber un quiebre para 2027

Con el predominio menguante de Cristina Kirchner y en plena pelea interna por el liderazgo , la mayor parte de las tribus del peronismo busca sostener el sistema de primarias abiertas y obligatorias, una posible salida para dirimir esa disputa y evitar la fragmentación. Aunque una de las incógnitas, y una de las peceras en las que el oficialismo procura pescar votos, se centra en los gobernadores aliados de la Casa Rosada que en el Congreso se desprendieron de Unión por la Patria. El eventual aval de sus legisladores a la reforma política libertaria potencia la tensión, al punto de que desde el kirchnerismo advierten que podría implicar un quiebre definitivo con esos mandatarios.

En el Senado, la Cámara en la que comenzará a tratarse el proyecto, los referentes del bloque peronista presidido por José Mayans activaron para intentar tener certeza sobre la posición del grupo que responde al catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al tucumano Osvaldo Jaldo . “Estamos trabajando para saber qué van a hacer, para que se definan. Si lo votan, que se pasen a La Libertad Avanza como Patricia (Bullrich), directamente” , advirtió una de las principales espadas de la bancada Justicialista.

La reforma electoral constituye una de las prioridades del Gobierno y por lo tanto uno de los objetivos centrales de las conversaciones de Diego Santilli con los gobernadores, incluidos los peronistas del norte. Más allá del auxilio económico a las provincias, otra prenda de negociación que trascendió gira en torno a un supuestos acuerdos tácitos para que La Libertad Avance no compita a fondo el año próximo en esos distritos a cambio del apoyo de los legisladores en el Congreso.

Por la falta de respaldo –por tratarse de una ley electoral se requiere mayoría especial de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados- primero surgió como alternativa no eliminar las primarias sino convertirlas en optativas , tanto para los frentes como para los electores, aunque luego el oficialismo volvió a la carga para suprimirlas e instaurar un sistema de colectoras para la categoría de diputados , con el propósito de contener de ese modo a aliados como el radicalismo y el PRO.

Jalil se pronunció varias veces en contra de la continuidad de las PASO. “Hace mucho que vengo opinando que no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. Las discusiones tienen que darse dentro de los partidos políticos” , volvió a declarar esta semana. Cerca del gobernador de Catamarca agregaron incluso el antecedente de la suspensión del año pasado, en la que tanto los legisladores alineados con Jalil como con el santiagueño Gerardo Zamora colaboraron con el quórum para que no se cayera la sesión.

En este caso, sin embargo, del lado del catamarqueño aclararon que más allá de su mirada personal lo definirá en conjunto con otros mandatarios provinciales y que el acto de este miércoles en Tucumán , por la conmemoración de la Independencia, funcionaría como una oportunidad para acercar posiciones.

Jaldo, en cambio, rechazó la eliminación de las primarias. “Nosotros estamos en contra de sacar las PASO, eso ya lo hemos dicho” , ratificó el gobernador tucumano, aunque pidió esperar a conocer el proyecto del oficialismo: “No sabemos qué es eso de las colectoras, cuáles son las modificaciones que el Gobierno está por proponer. No podemos opinar de algo que no conocemos ”.

Sáenz suprimió las primarias provinciales en Salta, un precedente que según dirigentes de su confianza pesará en el momento de definir la posición de los senadores y diputados que le responden. Los tres gobernadores separaron a sus legisladores de los bloques peronistas para moverse con mayor libertad como aliados de La Libertad Avanza, lo que motivó críticas de Cristina Kirchner y otros referentes del PJ, aunque de cualquier modo no se descarta una confluencia electoral el año próximo. ¿La posible contribución a que Javier Milei consagre el diseño electoral a su criterio más conveniente para ir por la reelección generaría ya una distancia de difícil retorno?

“ Sería grave. Si esa gravedad es terminante e impide pensar en cualquier acuerdo de cara al futuro, no podría afirmarlo. Espero que los compañeros y los partidos en las provincias impulsen la posición de estar en contra de la derogación de las PASO”, aseguró Agustín Rossi en Love ST. “La principal opositora a Saenz es (Emilia) Orozco, de la Libertad Avanza. ¿La van a bajar de candidata a gobernadora? Dudo que eso termine sucediendo ”, puso como ejemplo el escenario en Salta, y completó: “El oficialismo hoy no tiene los votos, va a ser todo lo posible para tenerlos y sabemos que tiene mecanismos de extorsión. También cuando te quitan un sistema de estas características tiene que ver con la supervivencia de tu espacio político ”.

En caso de que el Gobierno sancione la reforma electoral, sin primarias el peronismo afrontaría el dilema de intentar acordar un candidato a presidente, algo que asoma difícil con el panorama actual, o armar una interna propia. Sobre esta última opción las miradas se dividen entre los que la alientan porque reactivaría el espacio – Sergio Uñac propuso hacerla por regiones, en cuatro etapas - y los que la consideran inviable, por las dificultades para organizarla y la posible profundización de las peleas.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín