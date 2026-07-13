En plena investigación por los dólares en el vestidor, Insaurralde apareció celebrando el triunfo de Argentina contra Suiza en la casa de un empresario de la construcción

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, fue visto por primera vez este fin de semana, celebrando el triunfo de la Selección Argentina contra Suiza en la Copa del Mundo 2026.

Se trata de un video que circuló por redes sociales , donde se ve un gran grupo de personas viendo el partido en el living de una casa. Insaurralde está vestido con una remera negra, de manga corta, a diferencia de la gran mayoría que lleva la camiseta argentina. El exintendente de Lomas de Zamora agita el brazo al ritmo de las canciones de aliento a la Scaloneta y fuma un habano.

El video fue difundido inicialmente por el periodista Gustavo Mendez, que en diálogo con Radio Mitre brindó detalles sobre los hechos. "En el medio del partido me llegó un mensaje de que mirara las redes de tal persona. Me fui al baño e hice la captura antes de que lo borren ", explicó.

Según indicó, este registro audiovisual fue grabado en la casa de Rodrigo Fernández Pietro , un empresario de la construcción, conocido como el "Príncipe de Puerto Madero", donde estaría ubicado el gran departamento que se ve en el video.

"Estaban en la casa de él de Puerto Madero, con gente vinculada al rubro: inmobiliarias, arquitectura, leyes, abogados", detalló el periodista y mencionó también la presencia de Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y con "vínculos con el Gobierno" nacional.

Mendez reveló que los presentes compartieron varios videos del encuentro , pero luego cuando tomó relevancia "pusieron sus redes en privado y borraron el contenido".

Insaurralde, en el video, está sentado junto a Fernández Pietro, el mayor desarrollador de edificios en Puerto Madero y también con grandes obras en Panamá y Miami, entre otros lugares.

Es además conocido por ser la ex pareja de la modelo Floppy Tesouro . Y -según reveló Mercedes Ninci- el empresario habría sido pareja de Jesica Cirio, quien estuvo casada con Insaurralde y grabó los videos de las bolsas de dólares entre la ropa en el vestuario que compartía en aquel momento con el exjefe de Gabinete bonaerense.

Desde que estalló el escándalo del Yategate, donde se lo vio en una embarcación en las playas italianas junto a Sofia Clerici en plena campaña electoral de 2023, hace casi tres años, que Martín Insaurralde tiene bajo perfil y evita el contacto con la prensa.

Sin embargo, tiene una oficina secreta para seguir con su influencia política . El ex intendente de Lomas de Zamora llega en auto al garage del edificio de Libertad 567 -frente al palacio de Justicia- con dos custodios y sube al 10° piso.

Dos fuentes informaron a Clarín que vieron entrar a Insaurralde con cajas y carpetas y salir sigilosamente de ese edificio con frecuencia. Generalmente, llega en un Chevrolet Cruze II que pertenece a la empresa Maxideal SRL y sube y baja de él en el garage para no ser conocido.

En ese piso funciona el estudio de Mariana Gallego, la mujer de Mauricio D'Alessandro, que comparte con Antonio Maura. El estudio de D’Alessandro defiende a Sofia Clérici en la causa Insaurralde . La modelo si bien está imputada por el escandaloso viaje a Marbella y le inhibieron 600 mil dólares no tiene pedido de indagatoria del fiscal Sergio Mola.

Consultado por Clarín, D'Alessandro dijo que le presta el estudio para que “se reúna con sus abogados Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel sin llamar la atención de terceros”. “No quiere que lo vean otros clientes de Pinto y Maciel”, agregó.

Explicó que le prestó las oficinas porque son amigos hace años y que el ex intendente de Lomas de Zamora "le hizo consultas generales" sobre la causa por enriquecimiento ilícito.

Fuente: Clarín