Home Ads
NACIONALES

Niebla intensa y frío por la mañana: así estará el clima hoy en el AMBA

Redacción CNM julio 13, 2026

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con nieblas intensas que redujeron la visibilidad para los conductores en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) .

A pesar de las neblinas que se registraron en distintos sectores del AMBA, Matías Bertolotti, meteorólogo de TN , señaló: “Viendo el amanecer en la zona costera y el comportamiento de la nubosidad desde el sector norte, probablemente se arrastren en poco tiempo ”.

“Van a ser días complicados en cuanto a la niebla, porque a partir de mañana vamos a tener un gran cambio de temperatura en gran parte del centro y norte del país ”, agregó.

En ese sentido, indicó por qué se forman las nieblas: “Como hizo mucho frío estas últimas semanas, el suelo está helado. Cuando el aire húmedo y templado llegue del norte, van a formarse nieblas todo el tiempo ”.

Por la mañana, se esperan 4°C y neblinas . Los vientos soplarán desde el norte a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la tarde, la máxima será de 14°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 10°C y el cielo seguirá parcialmente nublado . Se pronostican vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN


Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags