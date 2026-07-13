Niebla intensa y frío por la mañana: así estará el clima hoy en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con nieblas intensas que redujeron la visibilidad para los conductores en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) .

A pesar de las neblinas que se registraron en distintos sectores del AMBA, Matías Bertolotti, meteorólogo de TN , señaló: “Viendo el amanecer en la zona costera y el comportamiento de la nubosidad desde el sector norte, probablemente se arrastren en poco tiempo ”.

“Van a ser días complicados en cuanto a la niebla, porque a partir de mañana vamos a tener un gran cambio de temperatura en gran parte del centro y norte del país ”, agregó.

En ese sentido, indicó por qué se forman las nieblas: “Como hizo mucho frío estas últimas semanas, el suelo está helado. Cuando el aire húmedo y templado llegue del norte, van a formarse nieblas todo el tiempo ”.

Por la mañana, se esperan 4°C y neblinas . Los vientos soplarán desde el norte a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la tarde, la máxima será de 14°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 10°C y el cielo seguirá parcialmente nublado . Se pronostican vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN