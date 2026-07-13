Detuvieron a un conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón: el video del momento

Un hombre de 54 años fue detenido en Avellaneda luego de haber atropellado y matado a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escaparse hacia la Provincia de Buenos Aires. Después de varios días de búsqueda, la Policía de la Ciudad logró ubicarlo tras un seguimiento a través de las cámaras del Anillo Digital y de establecimientos privados.

El hecho ocurrió el pasado 21 de junio , cuando el conductor de un Volkswagen Gol gris -perteneciente a la empresa constructora donde trabaja- embistió a un motociclista de 41 años que circulaba en una Corven Triax 250. Luego del impacto, escapó por una de las bajadas del puente y dejó a la víctima tendida sobre el asfalto.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y solicitó la presencia del SAME , que confirmó la muerte del motociclista debido a las graves heridas sufridas en el choque.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, a cargo de María Paula Asaro, inició la investigación para dar con el responsable. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 logró identificar el vehículo y a su conductor.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó el allanamiento de la casa del imputado en Avellaneda, con colaboración del Juzgado de Garantías N° 3 de José Luis Arabito, según informaron fuentes policiales a TN .

En el estacionamiento del edificio donde vivía el sospechoso los efectivos encontraron el Volkswagen Gol con daños visibles en el capot, compatibles con el accidente fatal.

El magistrado ordenó la detención del hombre, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado por abandono de persona . Además, el Gol fue secuestrado para ser sometido a peritajes. En el procedimiento también participó personal de la DDI de Avellaneda de la Policía Bonaerense.

Fuente: TN